Incendio en complejo agrícola de Ohio mata a unos 6.000 cerdos; humo visible a kilómetros

Compartir en:









Una gran columna de humo podía verse a lo lejos desde Fine Oak Farms en London, indicó el miércoles en un comunicado el jefe Brian Bennington, del Departamento de Bomberos de Central Townships.

Bennington señaló que dos de los cinco grandes edificios agrícolas estaban “fuertemente afectados por el fuego” cuando llegaron los bomberos. Se llamó a varios departamentos de bomberos para ayudar. El complejo albergaba a unos 7.500 cerdos, precisó.

Los bomberos enfrentaron vientos sostenidos de alrededor de 32 km/h (20 mph), con ráfagas de hasta 56 km/h (35 mph), lo que aceleró la propagación del incendio, explicó Bennington. Se requirieron extensas operaciones de transporte de agua debido al suministro limitado en la zona rural, agregó. Tardó cinco horas controlar el incendio.

No hubo personas heridas. Los Bomberos del Estado de Ohio investigan la causa y el origen del incendio. Bennington afirmó que por el momento no hay sospechas de incendio provocado.

La granja está en el condado de Madison, a unos 40 kilómetros (25 millas) al suroeste de Columbus.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP