Incendio en bar en los Alpes suizos causa muertos y heridos durante la celebración de Año Nuevo

Un incendio en un bar en los Alpes suizos causó muertos y heridos durante las celebraciones del año nuevo, dijo la policía en la madrugada del jueves.

Varias personas fallecieron a causa de un incendio en el bar “Le Constellation” y otras resultaron heridas, explicaron las autoridades.

El incendio se produjo alrededor de la 1:30 de la madrugada en la localidad alpina de Crans-Montana, Suiza, donde hay una estación de esquí.

No había más detalles disponibles de inmediato.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

CIA estuvo detrás de ataque en muelle venezolano que Trump vincula al narcotráfico

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

