Incendio en bar en los Alpes suizos causa muertos y heridos durante la celebración de Año Nuevo

Varias personas fallecieron a causa de un incendio en el bar “Le Constellation” y otras resultaron heridas, explicaron las autoridades.

El incendio se produjo alrededor de la 1:30 de la madrugada en la localidad alpina de Crans-Montana, Suiza, donde hay una estación de esquí.

No había más detalles disponibles de inmediato.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP