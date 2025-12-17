Impresionantes fotos de animales y naturaleza captadas por fotoperiodistas de la AP en 2025

Un polluelo recién nacido, debajo del plumaje de su madre, en una granja en Wehrheim, cerca de Fráncfort, el 14 de julio de 2025. (AP Foto/Michael Probst, archivo) AP

Más allá de los titulares y del impacto, a veces peligroso, de los humanos en su mundo, los animales y otras criaturas persisten.

Un oso polar se pasea por las inmediaciones de una estación de investigación abandonada en una isla frente a Rusia, rodeado de hierba en lugar de nieve.

Un mapache come maní en un paseo marítimo en la Ciudad de Panamá.

Las ovejas recorren una antigua ruta de pastoreo por las calles del centro de Madrid.

Las imágenes muestran un mundo sin humanos y sin fronteras, un mundo de extraordinaria belleza en lo cotidiano.

Un colibrí se alista para extraer el néctar de una flor.

Una mariquita salpicada de polen explora un diente de león.

Una ballena jorobada emerge del mar.

Pero todo tiene un final. Un insecto queda atrapado en una reluciente planta carnívora. Buitres sobrevuelan un cadáver (no visible) en India. Dos águilas se enfrentan mientras cazan.

Y entonces, cuando un pajarito asoma entre las plumas de sus padres, el ciclo de la vida vuelve a comenzar de nuevo.

La fotogalería fue editada por Courtney Dittmar y Anne-Marie Belgrave.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP