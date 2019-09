Imelda deja 4 muertos y decenas de atrapados en Texas

Nueve lanchas se soltaron de sus embarcaderos y la Interestatal 10, que pasa por arriba del río San Jacinto, fue cerrada en ambas direcciones cuando dos de las barcazas golpearon los puentes la mañana del viernes. Casi 123.000 vehículos suelen cruzar los puentes todos los días, según el Departamento de Transporte de Texas.

La lluvia más fuerte cayó la noche del jueves en el sureste de Texas, y las autoridades dijeron que en total se efectuaron al menos 1.700 rescates y evacuaciones para trasladar a los afectados a albergues, debido a que la duración e intensidad de la lluvia sorprendió a quienes incluso esperaban las inundaciones. La tormenta también inundó partes del suroeste de Luisiana.

Más de 900 vuelos fueron demorados o cancelados en Houston.

Imelda dejó cuatro muertos a su paso. Uno fue un hombre de 19 años que murió ahogado al electrocutarse cuando intentaba rescatar a su caballo, según un mensaje que su familia compartió con el Departamento de Policía del condado Jefferson.

Un hombre de mayor de 40 años murió al tratar de conducir una camioneta por una zona en donde las inundaciones alcanzaban 2,4 metros (8 pies) de altura cerca del Aeropuerto Intercontinental Bush de Houston, informó el comisario Ed González.

La tercera muerte fue de un hombre cuyo cadáver fue encontrado en una zanja el viernes en el norte de Houston, dijo el vocero de la policía del condado Harris Jason Spencer. Los primeros análisis indican que el hombre se ahogó.

También el viernes, la policía de Beaumont indicó que el cuerpo de un hombre de 47 años fue hallado en un Toyota Prius que fue descubierto en un canal inundado después de que retrocediera el agua.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, los cálculos preliminares indican que el condado de Jefferson recibió 102 centímetros (40 pulgadas) de lluvia en el lapso de 72 horas.

Pasado lo peor, las arterias céntricas de Houston seguían bloqueadas por autos sumergidos y abandonados.

Sylvester Turner, el alcalde de Houston, evocó los daños traídos por Harvey _que en 2017 arrojó más de 127 centímetros (50 pulgadas) de lluvia sobre la cuarta ciudad más grande del país _ mientras exhortaba a los residentes a resistir.

Las autoridades municipales dijeron haber recibido más de 1.500 llamadas de rescate por inundaciones, la mayoría de ellas de conductores atrapados en carreteras inundadas, pero las autoridades describieron a varios de ellos como personas que sufrían inconvenientes y que no se encontraban en peligro inminente.

Juan A. Lozano está en: https://twitter.com/juanlozano70

Los periodistas de The Associated Press Diana Heidgerd, Terry Wallace y Jamie Stengle en Dallas; Clarice Silber y Paul J. Weber en Austin; y Jill Bleed en Little Rock, Arkansas, contribuyeron para este despacho.