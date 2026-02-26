americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Imai lanza entrada sin carreras y recibe un pelotazo en su debut de exhibición con Astros

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El lanzador derecho japonés Tatsuya Imai lanzó una entrada sin permitir carreras con 10 lanzamientos y fue golpeado por una línea de regreso al montículo en su debut de los entrenamientos de primavera con los Astros de Houston el jueves ante los Mets de Nueva York.

El japonés Tatsuya Imai de los Astros de Houston permanece en el dugout antes de un juego de beisbol de entrenamiento primaveral contra los Cardenales de San Luis, el domingo 22 de febrero de 2026, en West Palm Beach, Fla. (Foto AP/Jeff Roberson)
El japonés Tatsuya Imai de los Astros de Houston permanece en el dugout antes de un juego de beisbol de entrenamiento primaveral contra los Cardenales de San Luis, el domingo 22 de febrero de 2026, en West Palm Beach, Fla. (Foto AP/Jeff Roberson) AP

Imai permitió un sencillo abriendo la entrada a Marcus Semien, cuyo batazo fuerte rebotó en la parte baja de la pierna derecha del lanzador y se fue a territorio de foul. Un preparador físico lo revisó e Imai se mantuvo en el juego. Terminó la entrada con un elevado dentro del cuadro de Mike Tauchman y un rodado para doble matanza de Bo Bichette.

Imai, de 27 años, fue elegido tres veces al Juego de Estrellas en Japón antes de acordar en enero un contrato de tres años y 54 millones de dólares con los Astros. Houston perdió al dominicano Framber Valdez cuando se marchó como agente libre y firmó con Detroit.

Ocho de los 10 lanzamientos de Imai fueron strikes, y lanzó únicamente sinkers y cambios. Las tres pelotas puestas en juego —ninguna salió del cuadro— llegaron con cambios.

Imai puso a Semien y a Tauchman en cuenta en 0-2. El rodado de Bichette que cerró la entrada hacia la tercera base llegó al primer lanzamiento, un cambio de 87 mph.

Imai terminó la temporada pasada con marca de 10-5 y efectividad de 1,92 con los Seibu Lions de la Liga del Pacífico, y ponchó a 178 en 163 2/3 entradas. En ocho temporadas con Seibu tuvo foja de 58-45 y efectividad de 3,15.

Su contrato con los Astros incluyó un bono por firma de 2 millones de dólares y salarios de 16 millones este año y de 18 millones en cada una de las dos temporadas siguientes. Según su desempeño en 2026, su salario de 2027 aumentaría en 2 millones de dólares por cada uno de los umbrales de 80, 90 y 100 entradas, y su salario de 2028 subiría en un millón de dólares por cada nivel. Puede rescindir el contrato después de las temporadas 2026 y 2027.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Equipo de Marco Rubio se reúne con "El Cangrejo" en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como terrorista tras tiroteo en Villa Clara

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como "terrorista" tras tiroteo en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter