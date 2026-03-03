Imágenes satelitales muestran daños en la instalación nuclear iraní de Natanz

En esta combinación de imágenes satelitales proporcionadas por Vantor se muestra una vista de la instalación nuclear de Natanz antes, izquierda, y con daños, el lunes 2 de marzo de 2026 en Irán. (Imagen satelital ©2026 Vantor vía AP) AP

Vantor, una empresa de obtención de imágenes con sede en Colorado y anteriormente conocida como Maxar Technologies, difundió fotografías que, según indicó, mostraban daños en edificios que albergan personal y en los accesos para vehículos al complejo subterráneo de enriquecimiento de combustible.

La mañana del martes, el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas señaló que el sitio de enriquecimiento de Natanz sufrió “algunos daños recientes” tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La instalación nuclear de Natanz, ubicada a casi 220 kilómetros (135 millas) al sureste de Teherán, es el principal sitio de enriquecimiento de uranio de Irán. Había sido blanco de ataques aéreos israelíes en la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, y también de Estados Unidos.

El ataque del lunes contra la instalación de Natanz marca el primer golpe confirmado contra un sitio nuclear en Irán durante la más reciente ronda de combates.

Tras la breve guerra del verano pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su gobierno manifestaron que las capacidades nucleares de Irán habían sido “aniquiladas”. Pero antes de la actual ronda de hostilidades, el mandatario estadounidense volvió a advertir sobre las ambiciones nucleares de Irán. Afirmó el lunes que Teherán buscaba reconstruir su programa nuclear.

Irán tiene cuatro instalaciones declaradas de enriquecimiento nuclear. El OIEA indicó la semana pasada en un informe confidencial, visto por The Associated Press, que debido a la falta de acceso “no puede proporcionar ninguna información sobre el tamaño actual, la composición o el paradero de las reservas de uranio enriquecido en Irán”.

Irán señaló que no ha enriquecido desde junio, pero ha impedido que inspectores internacionales visiten los sitios que Estados Unidos bombardeó. Fotos satelitales analizadas por la AP han mostrado nueva actividad en dos de esos sitios, lo que sugiere que Irán intentaba evaluar y, potencialmente, recuperar material.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP