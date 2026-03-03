americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Imágenes satelitales muestran daños en la instalación nuclear iraní de Natanz

Las imágenes satelitales de la instalación nuclear iraní de Natanz tomadas el lunes muestran varios edificios afectados, en comparación con las imágenes del día anterior, junto con daños adicionales en todo el complejo de la instalación.

En esta combinación de imágenes satelitales proporcionadas por Vantor se muestra una vista de la instalación nuclear de Natanz antes, izquierda, y con daños, el lunes 2 de marzo de 2026 en Irán. (Imagen satelital ©2026 Vantor vía AP)
En esta combinación de imágenes satelitales proporcionadas por Vantor se muestra una vista de la instalación nuclear de Natanz antes, izquierda, y con daños, el lunes 2 de marzo de 2026 en Irán. (Imagen satelital ©2026 Vantor vía AP) AP

Vantor, una empresa de obtención de imágenes con sede en Colorado y anteriormente conocida como Maxar Technologies, difundió fotografías que, según indicó, mostraban daños en edificios que albergan personal y en los accesos para vehículos al complejo subterráneo de enriquecimiento de combustible.

La mañana del martes, el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas señaló que el sitio de enriquecimiento de Natanz sufrió “algunos daños recientes” tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmó que “no se espera ninguna consecuencia radiológica”.

La instalación nuclear de Natanz, ubicada a casi 220 kilómetros (135 millas) al sureste de Teherán, es el principal sitio de enriquecimiento de uranio de Irán. Había sido blanco de ataques aéreos israelíes en la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, y también de Estados Unidos.

El ataque del lunes contra la instalación de Natanz marca el primer golpe confirmado contra un sitio nuclear en Irán durante la más reciente ronda de combates.

Tras la breve guerra del verano pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su gobierno manifestaron que las capacidades nucleares de Irán habían sido “aniquiladas”. Pero antes de la actual ronda de hostilidades, el mandatario estadounidense volvió a advertir sobre las ambiciones nucleares de Irán. Afirmó el lunes que Teherán buscaba reconstruir su programa nuclear.

Irán tiene cuatro instalaciones declaradas de enriquecimiento nuclear. El OIEA indicó la semana pasada en un informe confidencial, visto por The Associated Press, que debido a la falta de acceso “no puede proporcionar ninguna información sobre el tamaño actual, la composición o el paradero de las reservas de uranio enriquecido en Irán”.

Irán señaló que no ha enriquecido desde junio, pero ha impedido que inspectores internacionales visiten los sitios que Estados Unidos bombardeó. Fotos satelitales analizadas por la AP han mostrado nueva actividad en dos de esos sitios, lo que sugiere que Irán intentaba evaluar y, potencialmente, recuperar material.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Díaz-Canel AHORA exige reformas "urgentes" al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Trump dice que habrá represalias pronto tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

Trump dice que habrá represalias "pronto" tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter