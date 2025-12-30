americateve

Illinois vence a Tennessee en Music City Bowl y Big Ten sigue invicta en temporada de tazones

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — David Olano pateó un gol de campo de 29 yardas cuando el tiempo expiraba, e Illinois venció el martes a Tennessee por 30-28 en el Music City Bowl.

Justin Bowick (0), receptor de Illinois, festeja su touchdown con Hudson Clement en el Music City Bowl ante Tennessee, el martes 30 de diciembre de 2025 (AP Foto/George Walker IV)
Illinois (9-4) logró las primeras temporadas consecutivas de nueve victorias en la historia de la institución, además de ganar el primer encuentro entre estos programas.

El gol de campo decisivo de Olano fue su tercero del duelo. Luke Altmyer lanzó para 196 yardas y un touchdown y corrió para otra anotación. Leon Lowery Jr. recuperó un balón suelto en la zona de anotación para un touchdown, e Illinois logró cuatro capturas.

Tennessee (8-5) termina la temporada habiendo perdido dos seguidos, limitado a un mínimo de temporada de 278 yardas de ofensiva total. Los Vols también se quedaron sin una cuarta temporada consecutiva con al menos nueve victorias.

Los Fighting Illini ayudaron a que la conferencia Big Ten se mantuviera invicta en esta temporada de tazones, mejorando a 6-0. La Conferencia del Sureste cayó a 2-5 con esta derrota.

Tennessee estuvo detrás por hasta diez puntos en dos ocasiones y tomó una ventaja de 28-27 cuando Joakim Dodson devolvió una patada de salida 94 yardas para un touchdown con 4:58 restantes. Fue el primer regreso de patada de salida en la carrera del novato.

Illinois nunca devolvió el balón.

DeSean Bishop también corrió para 93 yardas y dos touchdowns, y Joey Aguilar corrió para un touchdown por Tennessee.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

