Ilia Malinin asombra hasta Novak Djokovic para ganar su primer oro en los Juegos Olímpicos

Ilia Malinin salió al hielo la noche del domingo sabiendo que la medalla de oro en patinaje artístico por equipos descansaba sobre sus hombros. Estados Unidos estaba empatado con Japón y solo quedaba el programa libre masculino. El joven de 21 años procedió a realizar otra actuación impresionante, llena de sus característicos saltos cuádruples, y lo remató todo con un salto mortal hacia atrás que aterrizó solo con una cuchilla.

Fue ese momento el que hizo que Novak Djokovic se pusiera de pie, con la boca abierta.

“He oído de todos que después de que aterricé mi salto mortal hacia atrás, él estaba allí de pie, con las manos en la cabeza, y yo pensé, 'Oh Dios mío, eso es increíble'”, dijo Malinin. “Es un momento único en la vida ver a un famoso tenista viendo mi actuación”.

Malinin ha estado recibiendo el trato de estrella durante los Juegos de Invierno. El actor Stanley Tucci estuvo en las gradas y el rapero Snoop Dog lo visitó en un entrenamiento.

La estrella del hockey Alex Ovechkin incluso le regaló a Malinin un par de sus cordones de patines amarillos característicos para usar en los Juegos Olímpicos.

Ninguno de esos encuentros con la fama parece desconcertar a Malinin, sin embargo, porque él mismo ha sido una estrella desde hace mucho tiempo.

Veloz ascenso

Irrumpió en la escena poco después de que quedara fuera del equipo para los Juegos de Beijing de manera controversial, cuando el patinaje artístico de Estados Unidos optó por el más experimentado Jason Brown. No ha perdido un título nacional desde entonces, ha ganado oro en el prestigioso Grand Prix Final los últimos tres años, y ha ganado los dos últimos títulos mundiales sin que nadie se acerque siquiera a vencerlo.

De hecho, Malinin no ha sido vencido en sus últimas 14 competiciones completas, un período que se ha extendido por más de dos años.

“No le diría a la gente que soy intocable. Quiero lo contrario. Quiero que la gente se relacione conmigo”, dijo Malinin a The Associated Press. “Sí, estoy haciendo todas estas locuras en el hielo que desafían la física de alguna manera. Aún quiero que vean que todos nosotros, los patinadores, somos seres humanos”.

La realidad es que Malinin estuvo lejos de ser perfecto durante la competencia por equipos y en la final del domingo no intentó el axel cuádruple, el salto de cuatro revoluciones y media que solo él ha aterrizado en competencia.

Quizás lo esté guardando para el evento individual, probablemente el programa libre, que concluye la competencia el viernes por la noche.

Busqueda de la perfección

“Ver lo que Ilia ha hecho en los últimos tres años ha sido alucinante”, dijo Kristi Yamaguchi, la campeona olímpica de 1992. “Nunca pensamos que viviríamos para ver un cuádruple axel realizado y aterrizado en competencia, y aquí viene Ilia, simplemente haciéndolo como si no fuera nada. Bastante asombroso. Hay tantos factores que intervienen en crear este mundo perfecto para hacer lo que él ha hecho”.

Kagiyama promete ser el mayor rival de Malinin en el evento masculino en Milán. Shun Sato, quien casi lo igualó en el programa libre por equipos, también podría influir en la competencia. Pero lo más probable es que los compañeros de equipo japoneses estén luchando por la medalla de plata.

Malinin incluso ha sugerido que su mayor competencia es él mismo.

“Ser perfeccionista es como, ese rival soy yo”, explicó Malinin. "Tienes ese lado rival de querer ser perfecto, de querer que todo salga exactamente como quiero. Creo que esa es la mayor lucha que tengo, es solo con la perfección misma”.

