Igor Jesus anota gol tardío y da victoria al Forest contra Utrecht en la Liga Europa

Igor Jesus entró en el minuto 86 y aún tuvo tiempo para anotar un gol de último minuto para el Nottingham Forest en su victoria del jueves 2-1 en Utrecht en la Europa League.

Igor Jesus, de Nottingham Forest, segundo por la derecha, celebra con sus compañeros de equipo después de anotar el segundo gol de su equipo durante el juego de fútbol de la fase inicial de la Liga Europa entre Utrecht y Nottingham Forest, en Utrecht, Países Bajos, el jueves 11 de diciembre de 2025. (AP Photo/Patrick Post)
Igor Jesus, de Nottingham Forest, segundo por la derecha, celebra con sus compañeros de equipo después de anotar el segundo gol de su equipo durante el juego de fútbol de la fase inicial de la Liga Europa entre Utrecht y Nottingham Forest, en Utrecht, Países Bajos, el jueves 11 de diciembre de 2025. (AP Photo/Patrick Post) AP

El delantero reclamó su cuarto gol de la campaña a dos minutos del final después de que el portero del Utrecht, Vasilis Barkas, no pudo detener el cabezazo de Dan Ndoye.

Arnaud Kalimuendo dio la ventaja a Forest al inicio del segundo tiempo antes de que Mike van der Hoorn igualara con un cabezazo.

Forest sigue invicto en la competición de segunda categoría con tres victorias y un empate desde que Sean Dyche asumió como entrenador en lugar de Ange Postecoglou.

En otros partidos previos, el Real Betis se mantuvo invicto tras una victoria 3-1 sobre el Dinamo en Zagreb.

Young Boys desperdició un penalti pero aún así logró una victoria 1-0 sobre Lille, que jugó una hora con diez hombres tras la tarjeta roja de Ayyoub Bouaddi.

Stuttgart se recuperó de una derrota 5-0 ante el Bayern Múnich en la Bundesliga al vencer 4-1 al Maccabi Tel Aviv.

Midtjylland sigue impresionando

El equipo danés Midtjylland se colocó provisionalmente en la cima de la Liga Europa con 15 puntos después de seis partidos con una victoria 1-0 sobre Genk. Cho Gue-sung anotó para los anfitriones.

Lyon recibe al debutante holandés Go Ahead Eagles y Aston Villa al Basilea más tarde.

Después de ocho partidos, los ocho primeros en la tabla de 36 equipos avanzan directamente a los octavos de final en marzo.

Los equipos ubicados del noveno al vigésimo cuarto avanzan a los playoffs de eliminación en febrero.

Sin victoria para Rangers, sin punto para Niza

Barnabás Varga anotó el gol de la victoria para completar una remontada del Ferencváros 2-1 sobre el equipo escocés Rangers y se mantuvo invicto con cuatro victorias y dos empates.

El delantero Bojan Miovski dio a Rangers una ventaja de 1-0 antes de que Bence Ötvös igualara en el tiempo de descuento de la primera mitad para los anfitriones, que son entrenados por el exjugador del Celtic Robbie Keane.

Rangers sigue sin una victoria en la fase de liga.

Niza sigue siendo el único equipo de la Liga Europa sin un punto después de una derrota 1-0 en casa ante Braga con gol de Pau Victor. Fue la octava derrota consecutiva para Niza en todas las competiciones.

Villa en ascenso

Después de un comienzo lento de la temporada, Villa se recuperó el sábado y es tercero en la Liga Premier, incluyendo una victoria 2-1 sobre el líder Arsenal.

"Lo más importante es cómo estamos construyendo el equipo, cómo estamos logrando en nuestro proceso durante cada competición nuestra mentalidad más fuerte en todo", dijo el entrenador Unai Emery antes del partido en St. Jakob-Park en Basilea. Emery ha ganado el trofeo de la Europa League cuatro veces durante sus períodos al mando de Sevilla y Villarreal.

Además, Celtic y Roma se enfrentan más tarde en Glasgow.

En la tercera categoría, la Conference League, Crystal Palace jugó en Shelbourne en Dublín, y Fiorentina recibió al Dynamo Kyiv.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

