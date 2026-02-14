Iglesias rescata empate 2-2 del Celta Vigo ante el Espanyol pese a decisión del VAR

Iglesias contrariado negó con la cabeza y sonrió después de que le invalidaran un gol al minuto 77, cuando una larga revisión determinó que había habido una infracción por fuera de juego.

Su frustración aumentó cuando Ramón Terrats retrasó el balón para que el también suplente Tyrhys Dolan marcara lo que creyó que era el gol de la victoria para Espanyol en el minuto 86.

Pero Iglesias igualó en el tercer minuto del tiempo de descuento, cuando Pablo Durán lo habilitó con el talón tras una buena carrera de Sergio Carreira.

El delantero de Celta Ferrán Jutglà rompió el empate en el 38 tras recibir una asistencia del lateral derecho Javi Rueda, y el guardameta de Espanyol Marko Dmitrovic realizó una atajada espectacular para frustrar a Carreira después del descanso.

El entrenador de Espanyol, Manolo González, hizo una triple sustitución para reacomodar al equipo local, y le dio resultado cuando el suplente Kike García empató con un remate brillante pegado al poste.

Terrats y Dolan creyeron haber construido una remontada memorable, pero Iglesias tuvo la última palabra.

Espanyol se mantuvo sexto y Celta, un punto por detrás, en séptimo.

Real Madrid recibe más tarde a Real Sociedad y busca una octava victoria consecutiva en la liga para presionar a Barcelona antes del partido del líder en Girona el lunes.

Después de 23 jornadas, Barcelona lidera a Madrid por un punto.

También el sábado, Villarreal, cuarto clasificado, juega en casa del Getafe, de media tabla, y Sevilla enfrenta a Alaves en un duelo entre dos equipos en apuros.

___

FUENTE: AP