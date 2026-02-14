americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Iglesias rescata empate 2-2 del Celta Vigo ante el Espanyol pese a decisión del VAR

MADRID (AP) — Borja Iglesias anotó en el tiempo de descuento el sábado, después de que otro gol aparentemente válido le fuera anulado mediante el VAR, para rescatar un empate 2-2 de Celta Vigo en casa de Espanyol en la liga española.

Iglesias contrariado negó con la cabeza y sonrió después de que le invalidaran un gol al minuto 77, cuando una larga revisión determinó que había habido una infracción por fuera de juego.

Su frustración aumentó cuando Ramón Terrats retrasó el balón para que el también suplente Tyrhys Dolan marcara lo que creyó que era el gol de la victoria para Espanyol en el minuto 86.

Pero Iglesias igualó en el tercer minuto del tiempo de descuento, cuando Pablo Durán lo habilitó con el talón tras una buena carrera de Sergio Carreira.

El delantero de Celta Ferrán Jutglà rompió el empate en el 38 tras recibir una asistencia del lateral derecho Javi Rueda, y el guardameta de Espanyol Marko Dmitrovic realizó una atajada espectacular para frustrar a Carreira después del descanso.

El entrenador de Espanyol, Manolo González, hizo una triple sustitución para reacomodar al equipo local, y le dio resultado cuando el suplente Kike García empató con un remate brillante pegado al poste.

Terrats y Dolan creyeron haber construido una remontada memorable, pero Iglesias tuvo la última palabra.

Espanyol se mantuvo sexto y Celta, un punto por detrás, en séptimo.

Real Madrid recibe más tarde a Real Sociedad y busca una octava victoria consecutiva en la liga para presionar a Barcelona antes del partido del líder en Girona el lunes.

Después de 23 jornadas, Barcelona lidera a Madrid por un punto.

También el sábado, Villarreal, cuarto clasificado, juega en casa del Getafe, de media tabla, y Sevilla enfrenta a Alaves en un duelo entre dos equipos en apuros.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

EEUU sanciona a El Necio por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

EEUU sanciona a "El Necio" por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

Incendio en refinería Ñico López genera alarma en La Habana y revive temores energéticos

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: APAGONES, CALLES VACÍAS Y VUELOS CANCELADOS | TURISTAS DEJANDO CUBA DE FORMA MASIVA

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter