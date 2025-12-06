Iglesia de Atlanta atrae a miles de jóvenes con sermones directos y adoración conmovedora

El pastor Philip Anthony Mitchell predica en la Iglesia 2819 el 16 de noviembre de 2025, en Atlanta. (AP Foto/Jessie Wardarski) AP

El rap cristiano y la música contemporánea suenan como en una fiesta de barrio, mientras los voluntarios animan con megáfonos a alrededor de 6.000 asistentes semanales a la iglesia, un considerable aumento desde menos de 200 en 2023, según informa la iglesia. En el santuario, la atmósfera se torna seria. Muchas de las personas atraídas por el cautivador culto de la iglesia tienen hambre de la animada intensidad de Mitchell y su predicación característica: la Biblia sin endulzar.

Después de oraciones y canciones llenas de espíritu que hacen que muchas personas rompan en llanto, Mitchell sube al escenario con su uniforme completamente negro, a veces en silenciosa contemplación o entre lágrimas, antes de lanzar un ardiente sermón. Sus mensajes, sin pulir y cargados de desafíos para reverenciar a Dios y vivir mejor, a menudo se difunden rápidamente en línea. Un reciente evento de oración atrajo a más personas de las que el State Farm Arena podía manejar, muchas de las cuales tomaron vuelos para asistir.

Llorando, gritando, cruzando el escenario y golpeando el aire, Mitchell predica con todo su cuerpo y con la urgencia de llevar a las personas a la fe antes de que mueran o de lo que él llama el inminente regreso de Jesús a la Tierra.

“Para mí, es cuestión de vida o muerte”, dijo Mitchell a The Associated Press, comparando la predicación con el frente de batalla en una guerra. “Hay almas que están en juego... Pienso en el hecho de que en esa sala alguien podría escuchar el Evangelio, y esa podría ser su última oportunidad”.

La iglesia, cuyo nombre hace referencia a Mateo 28:19, un versículo de la Biblia que ordena a los creyentes “id y haced discípulos a todas las naciones”, es una institución no denominacional y teológicamente conservadora, con creencias que se oponen al aborto y apoyan el matrimonio solo entre un hombre y una mujer.

El crecimiento de la congregación ha atraído a personas de muchas razas y edades, pero se compone predominantemente de jóvenes adultos negros. Su juventud es notable, ya que los estadounidenses de 18 a 24 años son menos propensos que los adultos mayores a identificarse como cristianos o asistir regularmente a ceremonias religiosas, según el Centro de Investigación Pew.

Sermones agudos y adoración conmovedora

Warren Bird, un experto en iglesias de rápido crecimiento, piensa que el líder adecuado es clave para el desarrollo de una iglesia, junto con la ayuda de Dios, y describió a Mitchell como alguien que “habla un idioma” que conecta con los jóvenes y que otros pastores no han alcanzado.

Los feligreses dicen que el mensaje de Mitchell resuena porque los guía cuidadosamente a través de las escrituras y habla con franqueza sobre su propia transformación espiritual, incluido su pasado vendiendo drogas, pagando por abortos e intentando suicidarse.

“Todavía soy un poco rudo, ¿verdad? Todavía tengo un poco de barrio en mí”, dijo Mitchell, quien aún habla con un acento regional de Nueva York.

Muchos feligreses de la Iglesia 2819 quieren más que discursos motivacionales y afirman que los sermones de Mitchell son contrapesos a la predicación estadounidense que él critica por ser demasiado complaciente.

“Predico sin diluir, sin filtrar cosas que pensamos que podrían ser demasiado controvertidas”, señaló Mitchell, quien quiere que las personas maduren espiritualmente e insiste en que no pueden lidiar con el pecado y sus consecuencias sin Jesús.

“Creo que hay una generación que se inclina hacia esa autenticidad y verdad”, afirmó. “Como resultado de eso, estamos viendo cómo las vidas se transforman radicalmente”.

La podcaster cristiana Megan Ashley dijo que llevó a la Iglesia 2819 a una amiga que se había alejado de su fe, y que Mitchell la impactó. Ella le dijo a Ashley: “Cuando él habla, yo le creo”.

Los mensajes más duros podrían herir los sentimientos de algunas personas, apuntó Donovan Logan, de 23 años.

“Pero eso es lo que se supone que debe hacer. Si no vienes a la iglesia y quieres cambiar, entonces esa no es la iglesia a la que deberías asistir”, afirmó.

Elijah McCord, de 22 años, dijo que los sermones de Mitchell sobre el pecado tocan lo que sucede a su alrededor en Atlanta, y la historia del pastor muestra que “hay vida en lo que Dios ha ordenado”. También valora las súplicas de Mitchell de esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales.

”Él habla bíblicamente sobre el pecado y el arrepentimiento y cómo realmente hay esperanza en el Evangelio”, dijo McCord.

Los feligreses dicen que el atractivo de la iglesia va más allá de Mitchell. Es toda la experiencia de adoración.

Más allá de los anfitriones que los reciben bailando, la multitud del domingo entra al oscuro auditorio. Está impregnado de oración y audaz música instrumental antes de que comience oficialmente el servicio, al que la iglesia llama una reunión, con manos levantadas en medio de gritos de alabanza. Las cajas de pañuelos se encuentran al final de los pasillos, listas para ayudar a aquellos conmovidos hasta las lágrimas.

“La adoración es una locura. El Espíritu Santo está ahí. Como una presencia tangible. ¡Lo sientes!” dijo Desirae Dominguez, de 24 años.

Mitchell se siente “mal preparado” para liderar la iglesia

El pastor pasó diez años predicando, acumulando notas infructuosas de conferencias sobre crecimiento de iglesias, y finalmente comenzó a luchar contra la depresión. Durante ese tiempo, hizo un viaje transformador a Israel donde dijo que los encuentros con Dios y otros cristianos lo cambiaron. Luego, en 2023, modificó el nombre de la iglesia a 2819.

Mitchell, quien ha dedicado tres años a predicar únicamente sobre el Libro de Mateo, dijo que Dios le ordenó que no llevara notas preparadas al escenario. Aunque asistió a un colegio bíblico, a veces duda de sí mismo debido a su pasado.

“Derramo muchas lágrimas porque a menudo me siento mal preparado, indigno”, dijo Mitchell. “Si yo fuera Dios, no me habría llamado a mí mismo para administrar algo como esto, y a veces no sé por qué mi predicación llega a la gente... Todavía estoy sorprendido”.

Cuando se prepara para predicar, “pienso en lo quebrantadas que están las personas en la sala, los matrimonios problemáticos, el que tiene pensamientos suicidas. Pienso en la joven que lucha con inseguridades paralizantes y no sabe que tiene un padre allá arriba que la ama más que cualquier hombre que va a encontrar aquí abajo”.

Cuando no está predicando, el comportamiento de Mitchell es más tranquilo. Él y su personal están “aquí para servir”, dice a menudo.

Su gran plataforma en línea lo expone a él y a veces a su familia a críticas públicas, reacciones y hasta amenazas. Algunos lo acusan de ser un santurrón o dicen que es demasiado duro. También emitió una disculpa pública a principios de este año por comentar en un sermón sobre obedecer a la autoridad, lo cual fue considerado despectivo hacia la brutalidad policial.

A veces, dice que se ve profundamente afectado por las críticas y que se arrepiente de algunas de las cosas que los críticos denuncian. Pero también encuentra consuelo en comprender mejor a Jesús al soportarlo.

El personal se ajusta constantemente al crecimiento

La iglesia se mudó recientemente a su propio edificio tras superar con creces la capacidad de la escuela chárter donde realizaban las ceremonias, y agregó una tercera. En los dos primeros domingos en la nueva ubicación, agregaron una cuarta reunión improvisada porque llegaron muchas personas.

El personal enfrentó dilemas similares en Access, el evento de oración de octubre que atrajo a unas 40.000 personas. El State Farm Arena estaba lleno a toda su capacidad, al igual que un espacio adicional en un centro de convenciones cercano, dejando a miles afuera, informó la iglesia.

“Ajustamos constantemente. Constantemente arreglamos cosas”, dijo Tatjuana Phillips, directora de ministerios de la iglesia.

Los desafíos logísticos, como estacionamientos llenos y personal abrumado, son comunes en las iglesias de rápido crecimiento, dijo Bird, el experto en crecimiento de iglesias.

A pesar de su tamaño, la iglesia fomenta la comunidad a través de sus grupos pequeños, llamados “escuadrones”, que brindan a unas 1.700 personas un lugar para analizar sermones y apoyarse mutuamente en su crecimiento personal. El personal también interactúa con unas 75.000 personas semanalmente que ven las reuniones en línea.

Las largas filas también generan amistades. Ashley Grimes, de 35 años, dijo que es ahí donde ha “conocido a tantos hermanos y hermanas en Cristo con los que ahora puedo compartir la vida”.

Es posible ver a muchos de esos nuevos amigos entrando al auditorio de la iglesia los domingos mientras los voluntarios, llamados líderes servidores, oran sobre cada asiento antes de que Mitchell predique.

Un domingo reciente, Mitchell le dijo a la multitud que pueden acudir a Jesús sin importar lo que hayan hecho. Funcionó para él. Dios, dijo, “usó el fracaso para transformar mi vida”.

Kramon es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative.

La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP