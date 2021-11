Iglesia alemana realiza oficio de penitencia por abusos

“Este oficio no concluye con el perdón”, dijo Steinhaeuser. “No podemos absolvernos a nosotros mismos. Ni pedimos perdón a los afectados para sentirnos mejor”. La intención del oficio era una “confesión de culpa, recordación de los afectados, intercesión”.

El arzobispo Woelki se ha vuelto una personalidad profundamente polarizadora en la Iglesia alemana. En septiembre, el papa Francisco decidió mantener a Woelki en su puesto a pesar de las numerosas críticas por la manera como manejó el escándalo de abusos sexuales. El pontífice le dio un “descanso espiritual” de varios meses después que cometió “grandes errores” de comunicación. El receso va de mediados de octubre a comienzos de marzo.

Un informe realizado por orden de Woelki y emitido en marzo halló 75 casos en que ocho jerarcas eclesiásticos —incluido su difunto predecesor— faltaron a su deber de investigar, informar o sancionar presuntos abusos por el clero y empleados laicos, así como de ocuparse de las víctimas.

Karl Haucke, de 71 años, quien padeció abusos sexuales durante varios años cuando era pupilo en una escuela católica, no se declaró complacido por el oficio de penitencia y participó en una protesta delante de la catedral con otras personas.

Dijo que la Iglesia lo había invitado a participar en el oficio, pero se negó. “Es inhumano hablarme de arrepentimiento”, dijo Haucke a The Associated Press. “Desde luego, tengo la opción de ir o no, pero el solo hecho de hablar del tema puede despertar recuerdos en la gente. Eso no le compete a la Iglesia”.

Dijo que tendría más sentido ofrecer a las víctimas un espacio para una verdadera investigación de los abusos.