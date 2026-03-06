americateve

ICE arresta a reportera de noticias en español en Tennessee

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a una reportera de un medio de noticias en español en Tennessee, pero los agentes no tenían una orden judicial, según documentos judiciales presentados esta semana por su abogado.

Una presentación judicial hecha el viernes por el ICE refuta la afirmación de que la reportera fue arrestada sin una orden.

Estefany Rodriguez Flores, reportera del medio de noticias en español Nashville Noticias que ha realizado reportajes que critican al ICE, fue arrestada el miércoles durante una parada de tráfico y se encuentra detenida por la división de operaciones de ejecución y deportación del ICE, según documentos presentados ante una corte federal en Nashville. Sus abogados pidieron su liberación inmediata, pero el ICE solicitó a un juez que deniegue la petición.

Rodriguez, ciudadana colombiana, ingresó de manera legal a Estados Unidos y ha vivido en ese país durante los últimos cinco años, muestran los registros judiciales presentados por su abogado. Tiene un permiso de trabajo válido y ha solicitado asilo político y un estatus legal a través de su esposo, quien es ciudadano estadounidense.

Rodriguez estaba con su esposo en un vehículo identificado de Nashville Noticias cuando fue rodeado por varios otros vehículos y ella fue llevada a un centro de detención, reportó el medio en un comunicado.

El ICE no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

El ICE programó una reunión con Rodriguez sobre su caso, pero se reprogramó dos veces: la primera porque la oficina estaba cerrada durante una tormenta invernal y la segunda porque un agente no pudo encontrar su cita en el sistema, señalaron sus abogados en documentos judiciales.

Luego se fijó una nueva reunión para el 17 de marzo.

Cuando fue arrestada, a Rodriguez no se le mostró ninguna orden de arresto, sólo un documento de inmigración que le indicaba que se presentara ante el ICE. Su abogado, Joel Coxander, habló con un agente del ICE que indicó que no había una orden de arresto en su contra en el momento de su detención, según sus abogados en documentos judiciales.

Sin embargo, una presentación judicial de un abogado del ICE aseveró que se emitió una orden de arresto válida para Rodriguez el lunes y que su visa que la autorizaba a permanecer en Estados Unidos había vencido. La presentación sostuvo que su arresto y detención “no violan ninguna ley ni reglamento”.

Rodriguez se incorporó a Nashville Noticias en 2022 y ha cubierto temas sociales, familiares, de salud, policiales y de inmigración, subrayó el comunicado del medio.

El comunicado señaló que ella “necesita reunirse con su hija pequeña y su esposo para continuar su proceso legal dentro del marco permitido por la ley”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

