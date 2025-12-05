americateve

ICE arresta a 12 personas en Minneapolis en operación contra inmigrantes somalíes

Agentes federales arrestaron a una docena de personas en Minneapolis desde el inicio de una operación de aplicación de la ley centrada principalmente en inmigrantes somalíes que viven ilegalmente en Estados Unidos, pero menos de la mitad de los detenidos son de origen somalí.

Varios manifestantes se congregan en una protesta a favor de inmigrantes y trabajadores fuera de Signature Aviation, cerca del Aeropuerto Internacional de Minneapolis–Saint Paul, el miércoles 3 de diciembre de 2025, en Minneapolis. (AP Foto/Tom Baker)
Varios manifestantes se congregan en una protesta a favor de inmigrantes y trabajadores fuera de Signature Aviation, cerca del Aeropuerto Internacional de Minneapolis–Saint Paul, el miércoles 3 de diciembre de 2025, en Minneapolis. (AP Foto/Tom Baker) AP

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó el jueves que los agentes habían arrestado a 12 personas. De ellas, seis son mexicanas, cinco son de Somalia y una es de El Salvador.

Minneapolis-St. Paul, que tiene la comunidad somalí más grande del país, es el área en la que el gobierno de Trump se ha centrado para realizar deportaciones masivas tras realizar operaciones en Chicago, Los Ángeles y Charlotte, Carolina del Norte. Esta semana, las autoridades de inmigración también llegaron a Nueva Orleans, donde las autoridades dijeron que tienen la intención de arrestar hasta 5.000 personas.

En un comunicado, el ICE calificó a las 12 personas arrestadas como algunos de los “peores entre los peores criminales extranjeros ilegales”. Ocho de ellos habían sido acusados o condenados por delitos como agresión, fraude, violencia doméstica y conducir bajo la influencia de estupefacientes, según la agencia.

El presidente Donald Trump se refirió recientemente a los inmigrantes somalíes en declaraciones públicas, llamándolos “basura” y diciendo que “no contribuyen en nada”. También culpó al gobernador demócrata Tim Walz por permitir que ocurrieran supuestos fraudes en programas gubernamentales bajo su supervisión, lo cual, según una publicación conservadora, canalizaba dinero a un grupo extremista somalí.

Las medidas han generado intensas críticas de funcionarios locales y estatales que han denunciado la retórica de Trump y se han comprometido a proteger a la comunidad somalí. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, afirmó que la policía de la ciudad no participaría en la operación federal de aplicación de la ley de inmigración.

En el comunicado del ICE, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó a Frey y Walz de no hacer cumplir las leyes de inmigración y de poner en peligro a los ciudadanos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

