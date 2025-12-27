americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ibrahim Mbaye brilla en el empate 1-1 de Senegal contra Congo en la Copa Africana

RABAT, Marruecos (AP) — Senegal tiene una nueva estrella.

Un aficionado senegalés anima durante el juego de fútbol de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y la RD del Congo en Tánger, Marruecos, el sábado 27 de diciembre de 2025. (AP Photo/Themba Hadebe)
Un aficionado senegalés anima durante el juego de fútbol de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y la RD del Congo en Tánger, Marruecos, el sábado 27 de diciembre de 2025. (AP Photo/Themba Hadebe) AP

El joven de 17 años nacido en Francia, Ibrahim Mbaye, rejuveneció a su equipo y proporcionó el impulso para que Sadio Mané anotara el sábado en un empate 1-1 con Congo en la Copa Africana de Naciones.

Senegal dominó la posesión y las oportunidades, con Nicolas Jackson y Mané nuevamente desperdiciando buenas ocasiones, como lo hicieron en la victoria inicial contra Botsuana.

Cédric Bakambu aprovechó el rebote para abrir el marcador para Congo en el minuto 61 después de que Édouard Mendy detuviera el disparo inicial de Théo Bongonda.

El entrenador de Senegal, Pape Thiaw, reaccionó enviando a Mbaye y el joven de 17 años tuvo un impacto inmediato, aunque no antes de que Bongonda pudiera haber hecho el 2-0 en un contraataque.

Mbaye corrió hacia los defensores congoleños y tuvo un intento que fue detenido por el portero Lionel Mpasi, con Mané aprovechando el rebote para igualar en el minuto 69.

Mbaye quedó libre cuando el defensor congoleño Arthur Masuaku se detuvo con lo que parecía ser una lesión en el tendón de Aquiles. Masuaku no pudo continuar, pero Mbaye podría tener más oportunidades de brillar contra Benín en el último partido de grupo de Senegal.

Anteriormente, el gol de Yohan Roche en la primera mitad fue suficiente para que Benín venciera a Botsuana 1-0 en su primera victoria.

Después de dos partidos, Senegal lidera el Grupo D con cuatro puntos, por delante de Congo por diferencia de goles, con Benín tercero con tres, seguido de Botsuana sin puntos.

Los dos primeros avanzan automáticamente a los octavos de final, junto con los mejores terceros lugares.

Nigeria jugaba contra Túnez más tarde después de que ambos ganaran sus partidos iniciales en el Grupo C, donde Uganda y Tanzania buscaban su primera victoria.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

Destacados del día

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

El presidente Donald Trump se dirige a la nación desde la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

La Casa Blanca anticipa los mayores reembolsos de impuestos de la historia en 2026 bajo Trump

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo engaño masivo con falsa promesa de dinero

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo "engaño masivo" con falsa promesa de dinero

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: La libertad se gana a la fuerza

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: "La libertad se gana a la fuerza"

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter