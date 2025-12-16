americateve

Hyundai y Kia repararán millones de vehículos para solucionar fallos en tecnología antirrobo

Los fabricantes de automóviles Hyundai y Kia deben ofrecer reparaciones gratuitas a millones de modelos bajo un acuerdo anunciado por el fiscal general de Minnesota, quien lideró un esfuerzo de decenas de estados que argumentaron que los vehículos no estaban equipados con la tecnología antirrobo adecuada, dejándolos vulnerables a robos.

Keith Ellison, fiscal general de Minnesota, en Boston el 15 de noviembre del 2023. (AP foto/Charles Krupa)
Keith Ellison, fiscal general de Minnesota, en Boston el 15 de noviembre del 2023. (AP foto/Charles Krupa) AP

Bajo el acuerdo a nivel nacional, las compañías ofrecerán una reparación gratuita a todos los vehículos elegibles a un costo que podría superar los 500 millones de dólares, manifestó el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison. Hyundai y Kia también deben equipar todos los futuros vehículos vendidos en Estados Unidos con una pieza clave de tecnología llamada inmovilizador de motor y pagar hasta 4,5 millones de dólares en restitución a las personas cuyos vehículos fueron dañados por ladrones.

El acuerdo fue alcanzado por 35 estados, incluidos California, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania. Los vehículos elegibles para reparaciones datan desde 2011 hasta 2022. Aproximadamente nueve millones de vehículos elegibles se vendieron a nivel nacional.

Los robos de vehículos Hyundai y Kia se dispararon en parte porque, a partir de 2021, videos publicados en TikTok y otras redes sociales demostraron cómo alguien podía robar un automóvil con solo un destornillador y un cable USB. Minneapolis reportó un aumento del 836% en robos de Hyundai y Kia de 2021 a 2022. Ellison anunció una investigación sobre los fabricantes de automóviles a principios de 2023.

Ellison expresó que las dos compañías instalaron inmovilizadores de motor en autos vendidos en México y Canadá, pero no ampliamente en Estados Unidos, lo que llevó a robos de autos, delitos y accidentes que hirieron e incluso mataron a personas, incluidos adolescentes.

"Esta crisis de la que estamos hablando hoy comenzó en una sala de juntas, viajó a través de internet y terminó en resultados trágicos cuando alguien robó esos autos", afirmó Ellison en una conferencia de prensa.

Estuvo acompañado por funcionarios de Minneapolis y St. Paul, una mujer cuya madre pereció cuando un Kia robado chocó contra el vehículo de sus padres y un hombre cuyo auto fue robado nueve veces, tan recientemente como el lunes por la noche, e incluyendo siete veces después de una reparación de software anterior.

Bajo el acuerdo, Hyundai y Kia instalarán una funda de zinc para evitar que posibles ladrones abran el cilindro de encendido de un vehículo y arranquen el auto.

Los clientes elegibles tendrán un año desde la fecha del aviso de las compañías para obtener la reparación en un concesionario autorizado. Se espera que las reparaciones estén disponibles desde principios de 2026 hasta principios de 2027.

En un comunicado, Kia declaró que el acuerdo es el último paso que ha tomado para ayudar a sus clientes y prevenir robos.

"Kia está ansioso por continuar trabajando con agencias de la ley y funcionarios a nivel federal, estatal y local para combatir el robo criminal de autos, y el papel que las redes sociales han jugado en fomentarlo, y seguimos plenamente comprometidos a mantener la seguridad de los vehículos", dijo la compañía.

La Associated Press envió un correo electrónico a Hyundai para obtener comentarios.

___________________________________

Dura reportó desde Bismarck, Dakota del Norte.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

