americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hutíes de Yemen confiscan activos y equipos de la ONU

EL CAIRO (AP) — Los rebeldes hutíes en Yemen retiraron equipos y activos de la ONU y los llevaron a un lugar no revelado sin explicación, informó el organismo mundial el viernes, en la última de una serie de restricciones por parte del grupo respaldado por Irán.

Julien Harneis, coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas para Yemen, afirmó que los hutíes ingresaron el jueves a al menos seis oficinas vacías en Saná y retiraron la mayoría del equipo de telecomunicaciones y varios vehículos de la ONU sin autorización del organismo mundial.

La acción probablemente obstaculizará más la asistencia humanitaria en las áreas controladas por los hutíes y marca la última escalada en la represión contra el personal de la ONU y los grupos de ayuda.

Yemen ha estado sumido en una guerra civil durante más de una década, con los rebeldes hutíes controlando gran parte del norte y una coalición liderada por Arabia Saudí apoyando al gobierno reconocido internacionalmente en el sur.

El equipo retirado el jueves era esencial para llevar a cabo los programas de la ONU y había sido introducido en Yemen en cumplimiento de los protocolos locales y con los permisos necesarios, dijo la ONU.

Los hutíes, sin explicación, tampoco han autorizado vuelos del Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas a Saná durante más de un mes, ni a la provincia de Mareb controlada por el gobierno reconocido internacionalmente durante más de cuatro meses, informó la ONU el viernes.

Los vuelos son el único medio para que las organizaciones internacionales entren y salgan de las áreas controladas por los hutíes para operar y entregar ayuda.

Las decisiones de los hutíes se tomaron sin discusión ni oportunidad de llegar a un acuerdo mutuo para establecer arreglos para la entrega de ayuda, expresó Harneis.

"Esta confiscación de activos de la ONU y el bloqueo de los vuelos de UNHAS por parte de la DFA de Saná (hutíes), ocurre en un momento en que las necesidades humanitarias en Yemen, particularmente en las áreas bajo su control, están aumentando. Esto empeorará la situación humanitaria en esas partes de Yemen controladas por la DFA", dice el comunicado.

Funcionarios de la ONU dijeron el jueves que el Programa Mundial de Alimentos cerrará operaciones en áreas controladas por los hutíes debido a las restricciones y 365 empleados perderán sus trabajos para finales de marzo.

Las operaciones de ayuda en el norte de Yemen han sido obstaculizadas durante mucho tiempo por las restricciones impuestas por los hutíes. Setenta y tres empleados de la ONU han sido detenidos en los últimos años, así como empleados de otras organizaciones sin fines de lucro y grupos de la sociedad civil en áreas controladas por los rebeldes. Las detenciones han restringido severamente la entrega de ayuda en áreas que representan alrededor del 70% de las necesidades humanitarias a nivel nacional, indicó la ONU.

Intensificaron su represión al irrumpir en instalaciones de la ONU en Saná y otros lugares acusando al personal, sin pruebas, de espionaje, acusaciones que el organismo rechazó.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

Destacados del día

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

CUPET rompe el silencio sobre el combustible en Cuba tras rumores de suspensión total

CUPET rompe el silencio sobre el combustible en Cuba tras rumores de suspensión total

El presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert)

Trump dice que "Cuba no podrá sobrevivir" tras ordenar nuevas sanciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter