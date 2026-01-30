Hutíes de Yemen confiscan activos y equipos de la ONU

Julien Harneis, coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas para Yemen, afirmó que los hutíes ingresaron el jueves a al menos seis oficinas vacías en Saná y retiraron la mayoría del equipo de telecomunicaciones y varios vehículos de la ONU sin autorización del organismo mundial.

La acción probablemente obstaculizará más la asistencia humanitaria en las áreas controladas por los hutíes y marca la última escalada en la represión contra el personal de la ONU y los grupos de ayuda.

Yemen ha estado sumido en una guerra civil durante más de una década, con los rebeldes hutíes controlando gran parte del norte y una coalición liderada por Arabia Saudí apoyando al gobierno reconocido internacionalmente en el sur.

El equipo retirado el jueves era esencial para llevar a cabo los programas de la ONU y había sido introducido en Yemen en cumplimiento de los protocolos locales y con los permisos necesarios, dijo la ONU.

Los hutíes, sin explicación, tampoco han autorizado vuelos del Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas a Saná durante más de un mes, ni a la provincia de Mareb controlada por el gobierno reconocido internacionalmente durante más de cuatro meses, informó la ONU el viernes.

Los vuelos son el único medio para que las organizaciones internacionales entren y salgan de las áreas controladas por los hutíes para operar y entregar ayuda.

Las decisiones de los hutíes se tomaron sin discusión ni oportunidad de llegar a un acuerdo mutuo para establecer arreglos para la entrega de ayuda, expresó Harneis.

"Esta confiscación de activos de la ONU y el bloqueo de los vuelos de UNHAS por parte de la DFA de Saná (hutíes), ocurre en un momento en que las necesidades humanitarias en Yemen, particularmente en las áreas bajo su control, están aumentando. Esto empeorará la situación humanitaria en esas partes de Yemen controladas por la DFA", dice el comunicado.

Funcionarios de la ONU dijeron el jueves que el Programa Mundial de Alimentos cerrará operaciones en áreas controladas por los hutíes debido a las restricciones y 365 empleados perderán sus trabajos para finales de marzo.

Las operaciones de ayuda en el norte de Yemen han sido obstaculizadas durante mucho tiempo por las restricciones impuestas por los hutíes. Setenta y tres empleados de la ONU han sido detenidos en los últimos años, así como empleados de otras organizaciones sin fines de lucro y grupos de la sociedad civil en áreas controladas por los rebeldes. Las detenciones han restringido severamente la entrega de ayuda en áreas que representan alrededor del 70% de las necesidades humanitarias a nivel nacional, indicó la ONU.

Intensificaron su represión al irrumpir en instalaciones de la ONU en Saná y otros lugares acusando al personal, sin pruebas, de espionaje, acusaciones que el organismo rechazó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP