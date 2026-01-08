Hurts y los Eagles inician la defensa del Super Bowl en casa ante Purdy y los 49ers

El quarterback de los Eagles de Filadelfia, Jalen Hurts, a la derecha, le entrega el balón al running back Saquon Barkley, en la primera mitad del partido ante los Raiders de Las Vegas, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

El éxito ofensivo de Filadelfia fue sustituido esta campaña por inconsistencia, las celebraciones por drama y las expectativas por incertidumbre. Y, sin embargo, los Eagles parten como favoritos de Las Vegas el domingo, cuando reciban a unos 49ers que tienen sus propios problemas , pero comparten un mismo objetivo: el segundo domingo de febrero.

Filadelfia, que tiene cinco triunfos consecutivos como local en postemporada, está listo para la defensa del título gracias a lo único que pudo conservar del año pasado, una implacable defensiva que no ha concedido más de 24 puntos desde la semana 7. La misión del domingo es ponerle freno a un equipo de San Francisco que anotó 35,6 puntos en promedio en sus últimos seis triunfos.

El quarterback Brock Purdy y el running back Christian McCaffrey han dejado en claro que si San Francisco tiene un punto débil, definitivamente no es su balanceado ataque. Las alarmas, sin embargo, se encienden del otro lado del balón, con una defensiva endeble que finalizó el calendario regular con apenas 20 capturas.

La rivalidad más añeja de la liga tendrá apenas su tercer capítulo en postemporada. Para estas alturas, sin embargo, Packers y Bears ya deben estar acostumbrados el uno al otro, al disputar su tercer duelo en las últimas seis semanas. El sábado en Chicago no habrá mañana.

Chicago ganó la División Norte por primera vez desde 2018. Lo logró un año después de finalizar la campaña con apenas cinco triunfos y el quinto peor ataque de toda la NFL.

La transformación es directamente atribuible al entrenador de primer año Ben Johnson, quien en su presentación con el equipo proclamó: “disfruté de vencer a Matt LaFleur (estratega de Green Bay) dos veces al año” mientras estuvo con los Lions.

Al frente de los Bears, sin embargo, sólo pudo hacerlo en una ocasión, un triunfo de 22-16 en la semana 16 en el que requirió de tiempo extra para vencer al pasador suplente Malik Willis. Ahora Green Bay está completamente saludable, descansado y con hambre de poner fin a la racha de cuatro reveses con la que concluyó el calendario.

El quarterback Jordan Love lanzó tres pases de touchdown en el triunfo por 28-21 sobre Chicago en la semana 14, la última victoria de los Packers en la temporada. Pero Green Bay ya no es ese equipo. La lesión del estelar edge Micah Parson descarriló a una potente defensiva que ahora debe hacer frente a Caleb Williams, un quarterback que firmó seis triunfos con remontadas en el último cuarto.

Bills (12-5) en Jacksonville (13-4)

La buena noticia para Josh Allen y los Bills es que este año no tendrán que enfrentarse a su verdugo habitual de postemporada, Patrick Mahomes. La mala noticia, sin embargo, es un viaje a la casa del equipo más encendido de toda la NFL, unos Jaguars que acabaron la campaña con ocho triunfos en fila.

Jacksonville dominó a la oposición por 269-116 durante su racha de ocho victorias que lo llevó a su primer título divisional desde 2022. La fórmula del éxito del entrenador de primer año, Liam Coen, es frenar la carrera y darle rienda suelta al quarterback Trevor Lawrence y a un talentoso grupo de receptores.

Es la hora de demostrar que su dominio de campaña regular se traduce bien en postemporada. Y no van a encontrar una mejor prueba. Enfrente estarán Allen —MVP reinante—, el running back James Cook que finalizó como líder corredor de la liga, para comandar a unos Bills que difícilmente tendrán una mejor oportunidad de volver al Super Bowl, una instancia a la que no han llegado en más de tres décadas.

Buffalo, que tiene ocho derrotas consecutivas como visitante en la postemporada, terminó como el mejor ataque terrestre de toda la NFL y con un Allen responsable de 39 touchdowns totales. Pero los Bills llegarán tan lejos como los lleve una ofensiva que puede ser mediocre —15,6 puntos en promedio en sus cinco derrotas— o lo suficientemente brillante para permitirle al equipo una marca de 4-1 en partidos en que concedieron 30 unidades o más esta campaña.

El Resto

La ronda de comodines de 2025 inicia este sábado con la visita de los Rams (12-5) a Carolina (8-9). El diferencial de -69 puntos de los Panthers es el cuarto peor en la historia para un equipo que avanzó a postemporada. Los Ángeles finalizó la campaña como el ataque más productivo de la liga con 30,5 puntos por encuentro. Los Panthers se impusieron 31-28 a los Rams en su duelo de la semana 13.

El domingo por la noche los Chargers (11-6) visitan Nueva Inglaterra (14-3). La defensiva de Los Ángeles permitió más de 20 puntos apenas una ocasión en sus últimos 10 partidos de campaña regular. Los Patriots ostentan el mejor ataque de la Conferencia Americana con 28,8 puntos por encuentro y tienen un registro de 3-0 ante los Chargers en playoffs.

La primera ronda de la postemporada concluye el lunes por la noche con el viaje de los Texans (12-5) a Pittsburgh (10-7). Houston, la segunda mejor defensiva de la NFL (17,4 puntos por encuentro), tiene registro de 0-6 en postemporada fuera de casa. Los Steelers no han perdido como locales en lunes por la noche desde 1991. El quarterback Aaron Rodgers tiene 45 pases de touchdown en 21 inicios en playoffs.

Broncos (14-3) y Seahawks (14-3) descansan esta semana y se medirán en la siguiente ronda a los equipos peor clasificados que continúen con vida en sus respectivas conferencias.

