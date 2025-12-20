americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hurts y Eagles ganan segundo título consecutivo de la NFC Este al vencer 29-18 a Commanders

LANDOVER, Maryland, EE.UU. (AP) — No fue una actuación sobresaliente por parte de los los Eagles de Filadelfia, campeones del Super Bowl.

El receptor abierto de los Eagles de Filadelfia, Devonta Smith, al frente a la izquierda, celebra con sus compañeros tras su touchdown contra los Commanders de Washington durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL, el jueves 20 de diciembre de 2025, en Landover, Maryland. (AP Photo/Nick Wass)
El receptor abierto de los Eagles de Filadelfia, Devonta Smith, al frente a la izquierda, celebra con sus compañeros tras su touchdown contra los Commanders de Washington durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL, el jueves 20 de diciembre de 2025, en Landover, Maryland. (AP Photo/Nick Wass) AP

Desde un balón suelto en el saque inicial hasta un par de penalizaciones en el tush push, tres intentos de gol de campo desviados a la izquierda y un déficit al medio tiempo.

Aun así, Jalen Hurts, Saquon Barkley y compañía finalmente se encaminaron en la dirección correcta y aseguraron un segundo título consecutivo de la NFC Este al vencer el sábado por la noche 29-18 a los Commanders de Washington.

Hurts completó 22 de 30 lanzamientos —con 15 de ellos atrapados por A.J. Brown o DeVonta Smith— para 185 yardas, dos touchdowns y sin pérdidas de balón.

Hurts también hizo mucho daño por tierra, ganando 40 yardas en siete acarreos para los Eagles (10-5), quienes han seguido una racha de tres derrotas consecutivas con dos victorias seguidas. Son el primer equipo en liderar la NFC Este en temporadas consecutivas desde que Filadelfia lo hizo cada año de 2001 a 2004; la brecha desde entonces fue la sequía más larga sin un campeón repetido para cualquier división en la historia de la NFL.

Barkley añadió una carrera de TD de 12 yardas para los Eagles, parte de su actuación de 21 acarreos y 132 yardas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

Destacados del día

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

Anthony Joshua en acción ante Jake Paul durante su combate de peso pesados el viernes 19 de diciembre del 2025. (AP Foto/Lynne Sladky)

Jake Paul afirma tener 'doble fractura de mandíbula' tras su derrota ante Anthony Joshua

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter