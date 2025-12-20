Hurts y Eagles ganan segundo título consecutivo de la NFC Este al vencer 29-18 a Commanders

Compartir en:









El receptor abierto de los Eagles de Filadelfia, Devonta Smith, al frente a la izquierda, celebra con sus compañeros tras su touchdown contra los Commanders de Washington durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL, el jueves 20 de diciembre de 2025, en Landover, Maryland. (AP Photo/Nick Wass) AP

Desde un balón suelto en el saque inicial hasta un par de penalizaciones en el tush push, tres intentos de gol de campo desviados a la izquierda y un déficit al medio tiempo.

Aun así, Jalen Hurts, Saquon Barkley y compañía finalmente se encaminaron en la dirección correcta y aseguraron un segundo título consecutivo de la NFC Este al vencer el sábado por la noche 29-18 a los Commanders de Washington.

Hurts completó 22 de 30 lanzamientos —con 15 de ellos atrapados por A.J. Brown o DeVonta Smith— para 185 yardas, dos touchdowns y sin pérdidas de balón.

Hurts también hizo mucho daño por tierra, ganando 40 yardas en siete acarreos para los Eagles (10-5), quienes han seguido una racha de tres derrotas consecutivas con dos victorias seguidas. Son el primer equipo en liderar la NFC Este en temporadas consecutivas desde que Filadelfia lo hizo cada año de 2001 a 2004; la brecha desde entonces fue la sequía más larga sin un campeón repetido para cualquier división en la historia de la NFL.

Barkley añadió una carrera de TD de 12 yardas para los Eagles, parte de su actuación de 21 acarreos y 132 yardas.

