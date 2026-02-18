americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hungría suspende envíos de diésel a Ucrania por interrupción del suministro de petróleo ruso

BUDAPEST, Hungría (AP) — Hungría ha suspendido sus envíos de diésel a la vecina Ucrania hasta que se resuelvan las interrupciones del suministro de petróleo ruso a través de un oleoducto que cruza territorio ucraniano, manifestó el miércoles el ministro de Exteriores húngaro.

ARCHIVO – Vista general de una estación de bomber al final del oleoducto Druzhba en la refinería PCK, en Schwedt, en el este de Alemania, el miércoles 10 de enero de 2007. (AP Foto/Sven Kaestner, Archivo)
ARCHIVO – Vista general de una estación de bomber al final del oleoducto Druzhba en la refinería PCK, en Schwedt, en el este de Alemania, el miércoles 10 de enero de 2007. (AP Foto/Sven Kaestner, Archivo) AP

Los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia se han visto interrumpidos desde el 27 de enero, después de lo que, según autoridades ucranianas, fueron ataques rusos que dañaron el oleoducto Druzhba, que transporta crudo ruso hacia Europa Central.

Hungría y Eslovaquia, que han recibido una exención temporal de una política de la Unión Europea que prohíbe las importaciones de petróleo ruso, han acusado a Ucrania —sin aportar pruebas— de retrasar deliberadamente los suministros.

En un video publicado el miércoles en redes sociales, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, afirmó que la interrupción de las entregas de petróleo fue “una decisión política tomada por el propio presidente ucraniano”.

Ucrania ha negado esas acusaciones.

Szijjártó añadió que Hungría cuenta con reservas de petróleo suficientes para más de tres meses y que su seguridad energética estaba garantizada.

Mientras casi todos los países de Europa han reducido de forma significativa o han cesado por completo las importaciones de energéticos rusos, Hungría —miembro de la Unión Europea y de la OTAN— ha mantenido e incluso incrementado su suministro de petróleo y gas rusos desde que Moscú inició su guerra en Ucrania en febrero de 2022.

El primer ministro nacionalista húngaro, Viktor Orbán, ha sostenido durante mucho tiempo que los combustibles fósiles rusos son indispensables para su economía y que adoptar energéticos procedentes de otros lugares provocaría un colapso económico inmediato, un argumento que algunos expertos cuestionan.

Considerado ampliamente como el mayor defensor del Kremlin en la Unión Europea, Orbán se ha opuesto con firmeza a los esfuerzos del bloque por sancionar a Moscú por su invasión y ha arremetido contra los intentos de afectar los ingresos energéticos de Rusia que ayudan a financiar la guerra.

Ante lo que promete ser la elección más difícil de sus últimos 16 años en el poder, Orbán ha lanzado una agresiva campaña antiucraniana y anti-Unión Europea, con la que busca convencer a los votantes de que el país vecino supone un riesgo existencial para Hungría y de que él es el único garante de su seguridad.

Tras la interrupción de los suministros de petróleo del Druzhba a finales de enero, el gobierno de Hungría pidió a la vecina Croacia que permitiera que el petróleo ruso entregado por mar se bombeara a refinerías de Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Adria.

El ministro de Economía de Croacia, Ante Šušnjar, ha dicho que su país no permitiría que se pusieran en riesgo los suministros energéticos en Europa Central, pero rechazó la solicitud de Hungría.

En un mensaje publicado el lunes en X, Šušnjar señaló que ya “no quedan excusas técnicas para seguir atados al crudo ruso para ningún país de la Unión Europea”.

“Un barril comprado a Rusia puede parecer más barato para algunos países, pero ayuda a financiar la guerra y los ataques contra el pueblo ucraniano”, escribió.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro
ULTIMA HORA

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

Manuel Marrero exige más control ante crisis de combustible mientras mipymes importan en Cuba

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov (izquierda), y su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, entran a un salón durante una reunión en Moscú, Rusia, el 18 de febrero de 2026. (Hector Retamal/Pool Foto vía AP)

Bruno Rodríguez llega a Rusia en visita SECRETA antes de reunión clave con Putin

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter