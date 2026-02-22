americateve

Hungría amenaza con bloquear sanciones de la UE a Rusia por interrupción de los envíos de petróleo

BUDAPEST, Hungría (AP) — Budapest amenazó el domingo con bloquear un nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia y con frenar los esfuerzos para ayudar a Ucrania hasta que se reanuden las entregas de petróleo ruso a Hungría.

ARCHIVO - Una vista general de la refinería MOL del Danubio, que produce combustible a partir de crudo ruso, en Százhalombatta, Hungría, el 27 de septiembre de 2025. (AP Foto/Denes Erdos, Archivo)
ARCHIVO - Una vista general de la refinería MOL del Danubio, que produce combustible a partir de crudo ruso, en Százhalombatta, Hungría, el 27 de septiembre de 2025. (AP Foto/Denes Erdos, Archivo)

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea tienen previsto reunirse en Bruselas el lunes para debatir la 20ma ronda de sanciones del bloque contra Moscú, una medida que esperan aprobar a tiempo para que coincida con el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania el martes.

En un video publicado en redes sociales el domingo, el ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó, afirmó que bloquearía el paquete de sanciones y acusó a Ucrania de retener deliberadamente las entregas de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

“No consentiremos la adopción del 20º paquete de sanciones, porque ya hemos dejado claro que, hasta que los ucranianos reanuden los envíos de petróleo a Hungría, no permitiremos que se aprueben decisiones que son importantes para ellos”, declaró Szijjártó.

Los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia se han interrumpido desde el 27 de enero después que funcionarios ucranianos dijeran que ataques de drones rusos habían dañado el oleoducto Druzhba, que transporta crudo ruso a través del territorio ucraniano y hacia Europa Central, lo que ha provocado un aumento de las tensiones entre Budapest y Kiev.

Para que las sanciones salgan adelante, el bloque de 27 países necesita alcanzar una decisión unánime.

Casi todos los países de Europa han reducido de forma significativa o han cesado por completo las importaciones de energía rusa desde que Moscú emprendió su guerra de plena escala en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Sin embargo, Hungría y Eslovaquia, ambos miembros de la Unión Europea y de la OTAN, han mantenido e incluso incrementado los suministros de petróleo y gas rusos, y recibieron una exención temporal de una política de la Unión Europea que prohíbe las importaciones de petróleo ruso.

Szijjártó también afirmó el sábado que Hungría bloqueará un importante préstamo de la Unión Europea a Ucrania por 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares), destinado a ayudar a Kiev a cubrir sus necesidades militares y económicas durante los próximos dos años.

A principios de la semana, Hungría y Eslovaquia anunciaron que ambas cesarían los envíos de diésel a Ucrania debido a las interrupciones del petróleo, y el primer ministro eslovaco, Robert Fico, advirtió el sábado que su país cortaría los suministros de electricidad de emergencia a su vecino asediado si no se restablecían las entregas de petróleo para el lunes.

El primer ministro nacionalista de Hungría, Viktor Orbán, quien mantiene la relación más estrecha con el Kremlin de cualquier líder de la Unión Europea, ha sostenido durante mucho tiempo que los combustibles fósiles rusos son indispensables para su economía, y que cambiar a energía procedente de otros lugares provocaría un colapso económico inmediato, un argumento que algunos expertos cuestionan.

Orbán ha amenazado con frecuencia con hacer descarrilar los esfuerzos del bloque por sancionar a Moscú por su invasión, y ha arremetido contra los intentos de golpear los ingresos energéticos de Rusia que ayudan a financiar la guerra. También ha vetado los esfuerzos de la Unión Europea para proporcionar asistencia militar y financiera a Ucrania.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

