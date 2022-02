Vocero del régimen cubano Humberto López dice que el destierro de Ramos está amparado por la ley

En tal sentido, acusó a la profesora de arte y miembro del Movimiento San Isidro de "organizar, estimular, realizar o participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano", citando el inciso c) del mencionado artículo .

"Ya cansa ver a este Goebbels sin talento ofrecerse como autoridad reguladora, como juez, como oráculo de Delfos", escribió Viera Cañive en su perfil de Facebook.

En opinión del abogado, "esto sencillamente es la muestra de que la estatura moral del poder cubano y del Partido Comunista que lo encarna, no es otra que la de Humberto López. O lo que es lo mismo, la de un pigmeo".

"No puede evaluarse de otra forma la catadura de un poder que sale a justificar una decisión arbitraria y arcaica como pocas a través de un tipo que ofrece como un hallazgo científico lo que debería ser objeto de vergüenza", sostuvo.

El abogado dijo que, "no obstante, siguiendo la lógica discursiva de este personaje y de sus acólitos —que no son pocos— sería bueno pedirle que ofreciera cuál es la evidencia que tiene para decir que éste particular acápite justifica el destierro de Anamely Ramos".

"Sería bueno que en cumplimiento del principio de legalidad que repite constantemente ofrezca también la resolución con el nombre del funcionario cubano que autorizó y fundamentó algo que rememora un rezago colonial", afirmó Viera Cañive.

"La justificación legal es lo de menos cuando se utiliza una norma jurídica que es el reflejo del mamarracho de tiranía bajo la cual vivimos los cubanos. Una norma que no solo permite utilizar esa mierda señalada por Humberto López como argumento, sino que también permite que cualquier represor desde cualquier lugar de Cuba, sin necesidad de dar su nombre, cargo o posición, sin necesidad de notificar nada al afectado, para que pueda al menos hacer el paripé de defenderse, pueda declarar a un cubano o una cubana como INDESEABLE", señaló.

"Eso es lo que sienten las tiranías por quienes les adversan: asco. Y la cubana no ha perdido la oportunidad de ponerlo incluso en una norma jurídica. ¿Qué puede esperarse de un poder que aborrece la diversidad y no se oculta para demostrarlo? ¿Qué importancia tienen los argumentos legales ante una realidad como esa?", se preguntó el jurista.

"INDESEABLE no es un concepto jurídico. Sin embargo, es la respuesta más honesta que puede ofrecer el poder cubano para justificar los destierros que ha usado desde hace años y que se reproducen cada vez con más frecuencia", aclaró.

"El problema, indeseable Humberto, no son los argumentos legales. El problema es quienes detentan el poder en Cuba y quienes como tú los legitiman y justifican porque viven de sus migajas", resumió Viera Cañive.

