Hugo Ibarra, nuevo técnico de Boca Juniors hasta fin de 2022

“Estoy muy feliz. Quiero mucho a este club que me ha dado muchísimo", dijo Ibarra, ex lateral derecho de Boca en una rueda de prensa encabezada por el presidente, Jorge Amor Ameal. "Como jugador dejé todo, hasta la última gota de transpiración, y hoy me toca un rol importante y un desafió muy lindo de estar al frente como entrenador”.