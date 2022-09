Influencer cubano en medio de la polémica por promocionar la tienda online de Hugo Cancio que vende los  productos que escasean dentro de Cuba

"Tampoco seamos hipócritas, y seamos un poquito más prácticos. Todo el que envíe una simple recarga a Cuba, directa o indirectamente, beneficia al Estado cubano (no hay otra manera de hacerlo). La situación en Cuba no hay que explicarla, todos la vivimos. Y si alguien, a sabiendas de todo eso, decide enviarle algo a su familia, estas agencias están para eso. ¿Y por qué 'juzgarme' por dar a conocer las ofertas que hay ahí? Si al final es tu decisión tomarla o no", añadió.

Para el actor, "los temas de desabastecimiento que condicionan los precios de los productos son temas a resolver por el Estado cubano, no por Katapulk, ni por ninguna empresa extranjera".

"Las cosas como son. Yo vivo en Cuba, un Estado totalitario, y todo lo que yo promueva como influencer, cualquier producto, restaurante o negocito que te motive a comprar por un post mío, lamentablemente terminará tributando dinero, impuestos, ganancias directas o indirectas al Estado. Entonces, ¿no puedo promover nada de los servicios a los que muchos o pocos en mi país puedan acceder? Me parece un poco extremista todo, cuando solo, desde mi punto de vista, muestro lo mejorcito que hay, dado el panorama ya conocido", concluyó.

El periodista Víctor M. Dueñas rebatió los argumentos de Suárez señalando que "la cosa no es tan así".

"El dueño de esa empresa es una persona cercana al régimen. No es cualquiera empresa de envíos a Cuba. Sus vínculos con 'Punto Cero' son más que demostrables. Referencia, hay mucha", escribió Dueñas en Twitter.

Por su parte, el también periodista Norges Rodríguez, director del medio independiente YucaByte, recordó que la empresa del cubanoamericano Hugo Cancio "vende en la Isla productos que el régimen ha sacado del mercado en moneda nacional e incluso de las tiendas en dólares", y que "ha sido criticado por su afinidad con el régimen y por sus negocios, que lucran con el hambre del pueblo cubano".

https://twitter.com/norges14/status/1567326543793340416 9) En los últimos meses, la empresa impulsa la plataforma de venta de alimentos online katapulk, que hace entregas en Pinar Del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Ciego de Ávila, Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba.https://t.co/j7Hq67TGA9 — Norges Rodríguez (@norges14) September 7, 2022

Rodríguez cita en un hilo de Twitter a varios medios independientes que han expuesto los negocios de Katapulk, entre ellos DIARIO DE CUBA.

"Estas tiendas virtuales fueron diseñadas para exprimir a los emigrados. Los cubanos que vivimos en la Isla no podemos comprar con la tarjeta MLC ni siquiera con dólares en efectivo. Es necesaria una tarjeta extranjera", señaló Rodríguez.

También en respuesta a Edy Suárez, el activista y empresario cubano escribió: "Puedes promover la libertad de Cuba para que nunca más el tributo al Gobierno sea para reprimir al que se les oponga y, tienes razón, cada cual elige, en este caso tú elegiste ser cómplice del régimen criminal cubano".

Es público que Katapulk pertenece al cubanoamericano Hugo Cancio, con negocios en Cuba que se remontan a la década de 1990. El Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX) tiene en su registro de empresas extranjeras autorizadas a hacer negocios en la Isla a Fuego Enterprises Inc., del propio Cancio. Esta entidad a la que corresonde Karatapulk está inscrita desde 2004 en el registro de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Una inmensa valla publicitaria colocada en una concurrida vía de Miami con el logo de ETECSA, iniciativa de la misma empresa Katapulk, fue retirada el pasado 14 de julio tras una polémica suscitada. El anuncio que generó repudio entre emigrados fue colocado en la intersección de la autopista Palmetto y la calle 74 del Noroeste y mostraba a la actriz cubana Tahimí Alvariño.

Esta misma semana otra publicidad de Alvariño que promovía productos de Katapulk para la merienda de los niños seguía alimentando la polémica.

