Huff registra récord personal con 29 puntos en triunfo de Pacers 127-119 sobre Pelicans

Jay Huff (32), de los Pacers de Indiana, dispara a la canasta frente a los Pelicans de Nueva Orleans, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA del viernes 16 de enero de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy) AP

Huff, de 2,16 metros, quien llegó al viernes con un promedio de 8,4 puntos, lanzó 13 de 17 desde el campo y tres de seis en triples. Su récord anterior era de 22 unidades, logrado el año pasado mientras estaba con los Memphis Grizzlies en una victoria sobre los Dallas Mavericks. Huff fue adquirido por Indiana en un intercambio con Memphis durante la temporada baja.

Pascal Siakam anotó 20 de sus 27 tantos en la primera mitad, y Andrew Nembhard añadió 19 y diez rebotes para los Pacers, quienes ganaron por cuarta vez en cinco juegos. Aaron Nesmith y Quenton Jackson anotaron 12 cada uno mientras Indiana cerraba una serie de cuatro partidos en casa con un récord de 3-1 y mejoraba a 8-16 en casa.

Zion Williamson lideró a Nueva Orleans con 27 puntos, lanzando diez de 12 desde el campo y siete de diez desde la línea de tiros libres. Williamson tuvo un perfecto ocho de ocho desde el campo en la primera mitad, cuando consiguió 21 unidades.

Trey Murphy III anotó 22 puntos, Saddiq Bey añadió 20, Jeremiah Fears terminó con 16, Derik Queen tuvo 14 y Jordan Poole 11 para los Pelicans, quienes tienen un récord de 3-16 en juegos fuera de casa. Queen también tuvo 12 rebotes.

