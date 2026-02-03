americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Huerter llega a Detroit en acuerdo de cuatro jugadores y tres equipos, según fuentes de AP

Los Pistons de Detroit, líderes de la Conferencia Este, se fortalecieron el martes al acordar adquirir a Kevin Huerter de los Bulls de Chicago como pieza central de un acuerdo de cuatro jugadores y tres equipos, según informaron a The Associated Press dos personas con conocimiento del intercambio.

Kevin Huerter (13), de los Bulls de Chicago, es bañado con agua tras un juego de baloncesto de la NBA contra los Celtics de Boston, el sábado 24 de enero de 2026, en Chicago. Huerter anotó el triple ganador del encuentro. (AP Photo/Matt Marton)
Kevin Huerter (13), de los Bulls de Chicago, es bañado con agua tras un juego de baloncesto de la NBA contra los Celtics de Boston, el sábado 24 de enero de 2026, en Chicago. Huerter anotó el triple ganador del encuentro. (AP Photo/Matt Marton) AP

Los Pistons obtuvieron a Huerter y Dario Saric de los Bulls. Chicago consiguió a Mike Conley Jr. de Minnesota y a Jaden Ivey de los Pistons, dijeron las personas, que hablaron con AP bajo condición de anonimato porque el intercambio aún estaba pendiente de aprobación por parte de la liga.

ESPN fue el primero en informar sobre el acuerdo.

Huerter está teniendo una de las temporadas más completas de su carrera y se uniría a un equipo de Detroit que busca una carrera larga en los playoffs del Este. Los Pistons no son destacados en triples —siendo el equipo 27 en intentos y el 28 en intentos por partido al entrar el martes— pero eso podría cambiar con la incorporación de Huerter a un grupo que cuenta con la constante amenaza de larga distancia Duncan Robinson, entre otros.

Ivey pasó partes de cuatro temporadas con los Pistons. Estaba lidiando con las secuelas de una cirugía de rodilla al comenzar la temporada y promediaba un mínimo de carrera de 8.2 puntos, obteniendo solo 16.8 minutos por partido, otro mínimo de carrera.

La salida de Conley de Minnesota vendría con un beneficio para los Timberwolves: su factura fiscal. Enfrentando una factura estimada de 24 millones al entrar el martes, el movimiento de Conley redujo el total anticipado a alrededor de cuatro millones y los colocó por debajo del primer umbral.

Eso podría abrir la puerta a otros movimientos para Minnesota, que ha sido mencionado como uno de los equipos en busca de la estrella de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo.

Huerter está promediando casi 11 puntos esta temporada y se convertirá en agente libre este verano.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacados del día

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Trump CUBa

Trump afirma que EEUU negocia con Cuba sobre un acuerdo energético

Estremecedores detalles del asesinato de Kañín en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

Estremecedores detalles del asesinato de "Kañín" en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter