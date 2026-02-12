Huelgas de pilotos y tripulantes alemanes obligan a Lufthansa a cancelar vuelos

Compartir en:









Gente ante un mostrador de Lufthansa en el aeropuerto de Fráncfort durante una huelga de pilotos y auxiliares de vuelo de Lufthansa el jueves 12 de febrero de 2026. ( Hannes P. Albert/dpa via AP) AP

Lufthansa criticó los paros por considerarlos desproporcionados, pero indicó que espera ofrecer un programa de vuelos en gran medida normal el viernes.

Lufthansa señaló que las huelgas convocadas por los sindicatos Vereinigung Cockpit y UFO derivaron en cancelaciones generalizadas, pero no dio una cifra concreta. El panel de salidas en el principal centro de operaciones de la aerolínea en Frankfurt sugería que la mayoría de sus vuelos desde allí el jueves por la mañana fueron cancelados.

La aerolínea afirmó que intentaba reubicar a los pasajeros en vuelos de aerolíneas asociadas y de otras compañías del grupo Lufthansa, que incluye aerolíneas como Swiss, Austrian Airlines y Brussels Airlines.

Los dos sindicatos convocaron los paros de 24 horas el martes.

Vereinigung Cockpit convocó paros en vuelos que salieran de Alemania en una disputa por el sistema de pensiones de los pilotos en la aerolínea y en su unidad Lufthansa Cargo.

UFO convocó a sus afiliados a la huelga en vuelos que salieran de Frankfurt y Múnich, así como en vuelos de la unidad Lufthansa Cityline, en una disputa por su exigencia de negociar sobre diversos asuntos.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP