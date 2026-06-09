Huelga paraliza zona paquistaní de Cachemira tras llamado de grupo proscrito

Un mercado cerrado como parte de la huelga y protesta en Muzaffarabad, la capital de la zona de Cachemira controlada por Pakistán, el 9 de junio del 2026. (AP foto/M.D. Mughal) AP

El llamado del Comité Conjunto de Acción Awami se produce después de los enfrentamientos del domingo en la ciudad de Rawalakot entre simpatizantes del grupo y personal de seguridad, que dejaron siete muertos. La violencia estalló después de que el Tribunal Supremo de Cachemira administrada por Pakistán dictaminara que 12 escaños legislativos reservados para refugiados cachemires que viven en Pakistán están protegidos constitucionalmente y no pueden abolirse sin una enmienda constitucional.

El Comité, formado en 2003, exige mayores derechos políticos para la población de Cachemira y la abolición de los escaños de refugiados.

Residentes de la capital regional, Muzaffarabad, y de otras localidades relataron a The Associated Press que los mercados estaban en gran medida vacíos y las terminales de autobuses desiertas el martes. Sin embargo, no estaba claro si la gente participaba en la huelga o evitaba los espacios públicos por temor a nuevos enfrentamientos.

El grupo había convocado para el martes una “marcha larga” desde Rawalakot hasta Muzaffarabad y una huelga antes de la violencia reciente. Testigos indicaron que miles de simpatizantes se reunieron en la ciudad oriental de Mirpur para viajar a Rawalakot, donde líderes del Comité iban a iniciar la marcha hacia Muzaffarabad.

Las autoridades han desplegado policías y personal de seguridad adicionales en la región y suspendieron los servicios de internet en las principales ciudades para impedir que la gente se sume a la marcha.

La policía y el gobierno regional acusaron a simpatizantes armados del Comité de abrir fuego contra agentes durante los enfrentamientos del domingo, los más mortíferos que la región ha visto en años. Durante disturbios similares el año pasado, varios agentes fueron secuestrados y torturados tras ser tomados cautivos.

El gobierno regional ilegalizó al Comité la semana pasada, al citar preocupaciones sobre el orden público y la seguridad, y detuvo a decenas de sus simpatizantes.

El primer ministro regional, Faisal Mumtaz Rathore, manifestó el lunes que seguía abierto a dialogar con los representantes del grupo. Señaló que el gobierno había aceptado la mayoría de las demandas del Comité durante las negociaciones del año pasado, excepto la abolición de los escaños de refugiados y el fin de los beneficios otorgados a funcionarios y ministros del gobierno, asuntos que, debido a limitaciones constitucionales, deben ser abordados por la Asamblea Legislativa.

Los escaños de refugiados se mantienen para personas que emigraron a Pakistán desde Cachemira controlada por India hace décadas y buscan representar a comunidades desplazadas por el prolongado conflicto por la región del Himalaya. El Comité sostiene que otorgan una influencia desproporcionada a personas que viven fuera del territorio.

La región himalaya de Cachemira está dividida entre Pakistán e India, y ambos la reclaman en su totalidad y han librado dos guerras por el territorio desde que obtuvieron la independencia del dominio británico en 1947.

Las tensiones han ido en aumento durante semanas, de cara a las elecciones previstas para el próximo mes.

La actual Asamblea Legislativa ha completado su mandato, y el debate político se ha intensificado sobre el futuro de los escaños de refugiados tras el fallo del tribunal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP