Huelga nacional en Italia convocada por principal sindicato afecta transporte y servicios escolares

ROMA (AP) — Una huelga nacional convocada el viernes por el sindicato más grande de Italia en protesta contra los planes presupuestarios del gobierno interrumpió ampliamente los servicios de transporte, salud y educación en todo el país.

Un grupo de personas se congrega con motivo de una huelga general convocada por Confederación General Italiana del Trabajo, un sindicato comercial, para protestar contra la ley de presupuesto, en Bolonia, Italia, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Guido Calamosca/LaPresse vía AP)
Un grupo de personas se congrega con motivo de una huelga general convocada por Confederación General Italiana del Trabajo, un sindicato comercial, para protestar contra la ley de presupuesto, en Bolonia, Italia, el viernes 12 de diciembre de 2025. (Guido Calamosca/LaPresse vía AP) AP

La protesta, que tiene como objetivo el proyecto de ley de presupuesto para 2026 propuesto por el gobierno conservador de la primera ministra Giorgia Meloni, se produce apenas dos semanas después de otro paro general organizado por sindicatos más pequeños, por el mismo motivo.

La huelga afectó principalmente al transporte ferroviario, con cancelaciones y retrasos registrados tanto en trenes de larga distancia como regionales. Las escuelas públicas de todo el país cancelaron las clases, obligando a los estudiantes a quedarse en casa debido a la falta de transporte público local en muchas ciudades.

El sindicato Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL, por sus siglas en italiano) enumeró las razones de la huelga en un comunicado, incluyendo demandas de mayores inversiones en salud, educación y derechos de vivienda, así como medidas para abordar la seguridad en el lugar de trabajo.

El secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, quien encabezó una protesta en Florencia el viernes por la mañana, criticó el presupuesto como "injusto, equivocado y peligroso". Afirmó que la principal emergencia social ahora está representada por los bajos salarios, y que las medidas del gobierno no abordan eso.

Decenas de miles de trabajadores salieron a las calles el viernes cuando se llevaban a cabo protestas y concentraciones en apoyo a la huelga de norte a sur.

Cuando se anunció la protesta el mes pasado, Meloni y el ministro de Transporte, Matteo Salvini, se burlaron del sindicato por organizar la huelga, como de costumbre, un viernes, sugiriendo que era una excusa para un fin de semana largo.

También defendieron el proyecto de ley de presupuesto del gobierno, señalando que aborda las necesidades de los ciudadanos de una menor presión fiscal y más ayuda financiera para las familias.

La huelga nacional de Italia se produce apenas un día después de la convocada por las dos principales confederaciones sindicales de Portugal, que interrumpió gravemente los viajes el jueves y obligó a la cancelación de muchas citas médicas y clases escolares.

Los dos sindicatos que representan a cerca de un millón de trabajadores portugueses indicaron que podría ser la mayor huelga del país en más de una década, ya que impugnaron los cambios planeados por el gobierno de centroderecha en las leyes laborales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

