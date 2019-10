HRW se reúne en Brasil ante preocupaciones por Bolsonaro

Roth acusó a Bolsonaro de dar luz verde a las ejecuciones ilegales de la policía, de socavar las iniciativas contra la tortura y de bloquear la persecución de los grupos que causaron los incendios de este año en la Amazonía.

El periodo de gobierno de Bolsonaro comenzó el 1 de enero y dura cuatro años.

El gobierno de Brasil no ha respondido a las peticiones de comentario de The Associated Press.