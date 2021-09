HRW pide a Colombia y Panamá medidas urgentes para migrantes

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo el miércoles a The Associated Press que los gobiernos de Colombia y Panamá deben tomar "medidas urgentes para proteger a las personas que intentan cruzar el Darién, no deben dejarlos abandonados a su suerte”. Vivanco recordó que se trata de migrantes vulnerables que “huyen de violaciones de derechos humanos o situaciones de pobreza extrema” y una vez en el Tapón del Darién sufren abusos por parte de grupos armados.