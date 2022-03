Hovland llega al sábado con ventaja de 2 tiros en Bay Hill

Associated Press

El año pasado Hovland llegó al fin de semana dos tiros detrás del líder, pero cerró con rondas de 77 y 78 y terminó 15 tiros detrás.

“Intento olvidar ese fin de semana del año pasado”, indicó. “Jugué muy bien los primeros días, muy similar a como he jugado este año hasta este momento. El campo se va haciendo más difícil cada día y comenzó a pegar el viento. Demasiados tiros malos y terminé en un mal lugar. Realmente no me tomé mi medicamento”.

El corte quedó tres sobre par en 147 golpes. Es el sexto año consecutivo que el corte queda sobre par.