Madre de camarera víctima de explosión en el Saratoga se planta delante del carro de dirigente del Gobierno exigiendo explicaciones

"Yo quiero que este país me dé una respuesta, ya que Díaz- Canel estaba el día de las madres en el Capitolio bailando con el presidente de México"

A través de un video publicado en las redes sociales, esta madre cubana da a conocer su indignación tras haber perdido a su hija de 27 años y no recibir ninguna atención por parte del régimen.

Indignada la habanera refiere que “hace un mes y diez días que perdí a mi hija por la bomba que pusieron el Sataroga y a mi casa no ha ido nadie a darme una explicación de lo que pasó, ni a ponerme una mano en el hombro como una ciudadana de este país que soy”.

Su video surge a partir del “peloteo” como se conoce en buen cubano que le realizara el funcionario de ese gobierno capitalino, pues alega que “estoy aquí desde las 7.30 am y él se bajó a las 9 del carro y fue a hacer un video al materno, donde fui para hablar con él y me dicen que no se podía porque era algo privado”.

Otro de los argumentos que la progenitora de Shady emplea, es el referente a que no fue tal accidente, “pues ella se encontraba trabajando para este gobierno” apuntó.

Asimismo recordó que su hija fue la última víctima que fue hallada entre los escombros a casi una semana de sucedida la explosión.

Explosión del hotel Saratoga en La Habana

El 6 de mayo de 2022 al filo de las 11 de la mañana La Habana retumbó por una explosión de gran magnitud, se trataba del hotel Saratoga.

De acuerdo al régimen, la causa del siniestro donde perdieron la vida 47 personas y 99 resultaron lesionadas, fue una fuga de gas al realizarse el trasiego, desde un camión hasta los tanques estacionarios, de la instalación turística.

Fuente: periodicocubano.com