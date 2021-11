Un ómnibus impacta contra el Hotel Manzana Kempinski en La Habana

Al filo de las nueve de la mañana, en el lugar estaban los peritos del Ministerio del Interior, para intentar determinar las causas del suceso, y una multitud de transeúntes se congregaba alrededor. No hubo heridos.

La línea P8, que va de Villa Panamericana a Reparto Eléctrico, en la capital, es altamente transitada. Sin embargo, no hubo ningún herido.

"Yo no quisiera estar en los zapatos de ese chofer, aquí no se puede venir a 50 kilómetros por hora, tienes que venir a 20 o 30"

En las imágenes tomadas por este diario también es notable la presencia en el lugar de directivos y trabajadores del hotel con cascos y chalecos.

"La columna no es una columna de soporte, es una columna de adorno", explica a 14ymedio un ingeniero industrial que formaba parte del grupo de curiosos que se acercó al lugar, justo donde se encuentran varias boutiques de lujo, en los bajos del hotel. "Es original pero no tiene una base de hormigón con acero, sencillamente es cemento y una tubería de agua. Esta columna no está soportando el peso del edificio".

El accidente concitó todo tipo de opiniones entre los vecinos, que se permitían especular qué pudo haber pasado. "Yo no entiendo a qué velocidad iba para chocar así", decía una de ellas. "Yo no quisiera estar en los zapatos de ese chofer, aquí no se puede venir a 50 kilómetros por hora, tienes que venir a 20 o 30".

"La gente tuvo que salir por la ventana porque nadie vino a socorrerlos", refería otro. "Aquí dicen que el chofer se quedó dormido pero todavía no han dicho nada oficialmente. Qué lástima, un hotel que no hace mucho que se reparó completo".