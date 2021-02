Jackson Memorial a punto de extender la vacunación contra el COVID a mayores de 55 años

Jackson Health ya ha estado vacunando a ese grupo de edad de pacientes existentes, pero aún no ha abierto las citas al público; ningún hospital del sur de la Florida lo ha hecho.

“Estamos tratando de organizar cómo sería”, dijo el director ejecutivo de Jackson, Carlos Migoya, al Miami Herald el miércoles. “No creo que tengamos una respuesta [de los funcionarios estatales] sobre cómo hacerlo todavía. Quizá la tengamos para el final de la semana”.

Aparte de que las citas para las vacunas de los adultos mayores desaparecen en cuestión de minutos – una medida que ahora se ha ampliado a horas – el principal obstáculo que ha impedido a los hospitales extenderse a ese grupo de edad ha sido la desalentadora tarea de verificar los padecimientos médicos declarados.

Hasta ahora, ni DeSantis ni el Florida Department of Health han dicho a los hospitales cómo lo harían, dijo Migoya. La semana pasada, el director general del hospital señaló que, especialmente en Miami, sería factible que alguien obtuviera una receta médica falsa o fraudulenta.

Un portavoz de DeSantis no respondió directamente a las preguntas sobre si el gobernador piensa que los funcionarios locales deberían centrar ahora sus esfuerzos en las personas mayores de 55 años con padecimientos médicos.

La falta de claridad sobre cómo lidiar con esas decisiones ha llevado a sistemas hospitalarios como Jackson y Baptist Health South Florida a administrar vacunas a personas menores de 65 años solo si son sus propios pacientes, que reciben tratamiento para el cáncer o trasplantes de órganos, como dos ejemplos.

Pero preocuparse por si las personas son o no sinceras sobre sus padecimientos médicos podría ser una distracción. Eric Toner, investigador principal del Johns Hopkins Center for Health Security, afirmó que no existe ningún método comprobado para verificar un problema médico declarado, y que sería prudente que los hospitales siguieran un sistema de honor, sabiendo que algunas personas podrían ser menos que honorables.

“No vas a verificar su nivel de azúcar en la sangre; no vas a pedir su historial médico”, dijo Toner. “Quizás ni siquiera quieras molestarte con una nota de su médico”.