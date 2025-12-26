Hornets vencen a Magic 120-105 tras lesión de tobillo del novato Kon Knueppel en 1ra mitad

Compartir en:









Miles Bridges, alero de los Hornets de Charlotte, envía un pase fretne a Paolo Banchero, del Magic de Orlando, el viernes 26 de diciembre de 2025 (AP Foto/John Raoux) AP

Miles Bridges sumó 16 puntos y 11 rebotes a la causa de los Hornets y Moussa Diabate añadió diez tantos y 13 rebotes. Charlotte acertó 19 de 39 disparos (48.7%) desde la línea de tres puntos y llegó a colocarse arriba por 24 unidades en el cuarto periodo.

Anthony Black lideró a Orlando con 24 puntos. Desmond Bane agregó 15 unidades y diez rebotes, y Wendell Carter Jr. contabilizó 16 tantos y ocho tableros.

Los Hornets tenían una ventaja de 57-48 en los últimos segundos de la primera mitad cuando Knueppel, quien ocupa el segundo lugar entre los novatos de la NBA en anotación y tiros de tres puntos, cayó lesionado. Había anotado 16 puntos, todos en el primer cuarto, al atinar sus cuatro triples.

El entrenador de los Hornets, Charles Lee, dijo que las radiografías del tobillo de Knueppel fueron negativas y que el joven sería evaluado nuevamente cuando el equipo regrese a Charlotte.

Tres triples de Collin Sexton al final del tercer cuarto ayudaron a los Hornets a ampliar una ventaja de 16 puntos a 24.

Liderados por Diabate, Bridges y Tidjane Salaun, los Hornets tuvieron una delantera de 53-42 en rebotes y ganaron por cuarta vez en seis juegos.

El Magic, que ha perdido cuatro de seis después de ganar en los cuartos de final de la Copa NBA, jugó sin los titulares lesionados Franz Wagner y Jalen Suggs. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP