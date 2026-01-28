Hornets vencen a Grizzlies 112-97 y superan total de victorias de toda la temporada pasada

Compartir en:









LaMelo Ball, de los Hornets de Charlotte, festeja en el encuentro del miércoles 28 de enero de 2026 ante los Grizzlies de Memphis (AP Foto/Brandon Dill) AP

Charlotte ha ganado cuatro duelos seguidos para mejorar a 20-28 después de terminar 19-62 la temporada pasada. Miles Bridges añadió 20 puntos, y LaMelo Ball sumó 16.

Diabate acertó nueve de diez tiros de campo. Charlotte jugará también este jueves.

Jaren Jackson Jr. lideró a Memphis con 26 puntos. Cedric Coward agregó 17. Los Grizzlies han perdido cuatro duelos seguidos para caer a 18-27.

La estrella Ja Morant estará fuera al menos tres semanas debido a una lesión en el codo izquierdo.

Miller anotó 14 puntos en el primer cuarto para ayudar a que Charlotte tomara una ventaja de 36-28. Los Hornets ganaban por 29-13 con 3:56 restantes.

Al medio tiempo, la diferencia era de 62-55.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP