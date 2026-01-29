americateve

Hornets superan a Mavericks por 123-121 y arruinan actuación de 49 puntos de Cooper Flagg

DALLAS (AP) — Kon Knueppel convirtió dos tiros libres con 4,1 segundos restantes para un récord personal de 34 puntos, y los Hornets de Charlotte superaron el jueves 123-121 a los Mavericks de Dallas, para arruinar una actuación de 49 puntos por parte de Cooper Flagg.

Cooper Flagg, alero de los Mavericks de Dallas, sostiene la camiseta de su excompañero universitario Liam McNeely, de los Hornets de Charlotte, quien hace lo propio, tras el partido del jueves 29 de enero de 2026 (AP Foto/Jessica Tobias)
Knueppel y Flagg fueron compañeros en Duke.

Flagg, quien cumplió 19 años en diciembre, rompió el récord de la NBA, de más puntos en un enccuentro por parte de un adolescente. Cliff Robinson estableció el récord anterior de 45 puntos a los 19 años para Nueva Jersey el 9 de marzo de 1980, en un duelo contra Detroit.

Flagg estableció récords personales con 20 encestes de campo en 29 disparos. Añadió 10 rebotes.

Knueppel interceptó un pase erróneo de Flagg cerca de la mitad de la cancha con siete segundos restantes y el marcador empatado. Condujo hacia la canasta y fue frenado por Flagg cuando el balón quedó atrapado entre el aro y el tablero.

El tiro de Flagg al sonar la bocina para enviar el encuentro a tiempo extra golpeó la parte trasera del aro.

Knueppel encestó ocho triples para establecer un récord de novato por los Hornets, quienes han ganado cinco duelos consecutivos, su racha más larga desde una serie de cinco partidos en febrero de 2023.

Brandon Miller anotó 23 puntos, su noveno encuentro consecutivo con al menos 20 puntos, por Charlotte. LaMelo añadió 22, encestando seis triples.

Klay Thompson anotó 16 puntos desde el banquillo por Dallas, al acertar cuatro de 11 en triples. Los Mavericks han perdido tres compromisos seguidos, todos en casa, después de una racha ganadora de cuatro encuentros, la mejor de la temporada.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

