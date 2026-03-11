Hornets remontan para superar 103-101 a Trail Blazers

Compartir en:









Brandon Miller (24), alero de los Hornets de Charlotte, reacciona durante los últimos segundos del partido ante los Trail Blazers de Portland, el martes 10 de marzo de 2026 (AP Foto/Jenny Kane) AP

Kon Knueppel sumó 15 puntos y cinco rebotes por los Hornets, que volvieron a situarse en la marca de .500 con 33-33. Ryan Kalkbrenner aportó 13 puntos y seis rebotes desde la banca.

Los Hornets perdían por 43-24 en el segundo cuarto, pero se pusieron arriba en el tramo final al limitar a los Trail Blazers a 19 puntos en el último periodo.

Jerami Grant anotó 24 puntos con 7 de 10 en tiros de campo por Portland. Deni Avdija totalizó 22 puntos y Scoot Henderson encestó 14 desde la banca. Toumani Camara y Donovan Clingan aportaron 11 unidades cada uno.

Portland controló la primera mitad y llegó al descanso con una ventaja de nueve tantos sobre Charlotte, antes de una racha de baja efectividad en los tiros y una serie de errores en los minutos finales del partido.

_____

FUENTE: AP