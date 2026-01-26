americateve

Hornets logran ventaja de 50 puntos por segunda vez este mes y vencen 130-93 a 76ers

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Brandon Miller anotó 30 puntos, y los Hornets de Charlotte tomaron una ventaja de 50 puntos por segunda vez este mes el lunes por la tarde para superar por 130-93 a los 76ers de Filadelfia.

Miles Bridges, de los Hornets de Charlotte, reacciona durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los 76ers de Filadelfia en Charlotte, Carolina del Norte, el lunes 26 de enero de 2026. (AP Photo/Nell Redmond)
Los cinco titulares de los Hornets terminaron con cifras de dos dígitos. Kon Knueppel y Moussa Diabate anotaron 12, LaMelo Ball agregó 11 y Miles Bridges terminó con diez para Charlotte, que ha ganado tres partidos consecutivos por primera vez esta temporada.

El marcador era de 28-22 después del primer cuarto, y luego Charlotte superó a Filadelfia 81-37 en los siguientes dos cuartos, llevando una ventaja de 109-59 al cuarto final.

Kelly Oubre Jr. anotó 17 para Filadelfia. Jared McCain agregó 16 y Quentin Grimes tuvo 14 para los 76ers, mientras que Tyrese Maxey fue limitado a un mínimo de seis puntos en la temporada, con un tres de 12 en tiros en 25 minutos. El promedio de anotaciones de Maxey bajó medio punto completo a 29.4 por juego.

Charlotte se convirtió en el primer equipo desde Phoenix en febrero de 2009 en liderar por 50 o más puntos en dos juegos separados dentro del mismo mes calendario.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

