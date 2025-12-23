americateve

Hornets dominan el último periodo para vencer 126-109 a los Wizards

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — LaMelo Ball anotó 23 puntos y repartió nueve asistencias, Brandon Miller sumó 20 unidades y los Hornets de Charlotte se despegaron en el último cuarto para vencer el martes 126-109 a los Wizards de Washington.

El base de los Hornets de Charlotte LaMelo Ball lanza el balón frente al alero de los Wizards de Washington Corey Kispert el martes 23 de diciembre del 2025. (AP Foto/Nell Redmond)
El candidato a Novato del Año, Kon Knueppel, terminó con 19 tantos y proporcionó un gran impulso con cinco triples en la segunda mitad para los Hornets. Moussa Diabate logró un récord personal con 18 tablas y 12 puntos para los Hornets, y Miles Bridges coqueteó con un triple-doble antes de finalizar con diez puntos, nueve rebotes y nueve asistencias.

Khris Middleton anotó 16 tantos para liderar a los Wizards.

Charlotte inició el último cuarto con una ventaja de 92-90, pero utilizó una racha de 12-4 —impulsada por siete puntos de Ball— para comenzar a despegarse.

El triple de Miller amplió la ventaja a doble dígito con cinco minutos restantes y Knueppel encestó tres triples más para darle a los Hornets un respiro.

En el último juego de Charlotte, Knueppel se convirtió en el novato más rápido en alcanzar 100 triples. Ahora falló ambos intentos de triple en la primera mitad, pero conectó 5de 7 desde más allá del arco después del descanso.

