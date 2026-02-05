Hornets amplían racha ganadora a 8 partidos con triunfo de 109-99 sobre Rockets

Compartir en:









LaMelo Ball, de los Hornets de Charlotte, feteja con su compañero Miles Bridges, durante el partido del jueves 5 de febrero de 2026 ante los Rockets de Houston (AP Foto/ Karen Warren) AP

La racha de Charlotte es la más larga de la franquicia desde que ganó nueve seguidos en la temporada 1998-99.

Los Hornets ganaban por 16 tantos después de tres cuartos y Brandon Miller anotó los primeros cinco puntos del último periodo para extender la ventaja a 96-75 con unos 11 minutos por jugar. Una racha de 5-0 de Charlotte, con un triple de Sion James, puso el marcador en 103-81 con unos ocho minutos restantes y el entrenador de Houston, Ime Udoka, retiró a sus titulares.

Es la segunda paliza consecutiva que sufren los Rockets. Perdieron 114-93 el miércoles por la noche ante un equipo de Boston que jugaba sin la estrella Jaylen Brown.

Kevin Durant lideró a Houston, que llegó al jueves en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste, con 31 puntos, en tanto que Jabari Smith Jr. agregó 17. Fue una noche difícil para Alperen Sengun, quien promediaba 21,2 tantos, y anotó solo siete al irse de tres de 11 en tiros.

FUENTE: AP