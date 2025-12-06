Hong Kong vota en elecciones legislativas tras un incendio mortal

Gente lee información de los candidatos en un centro de votación cerca del lugar donde se produjo el incendio de Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, durante las elecciones al consejo legislativo en Hong Kong, el domingo 7 de diciembre de 2025. (AP Foto/Chan Long Hei) AP

La votación, que se producía menos de dos semanas después de un incendio en un complejo de apartamentos que mató al menos a 159 personas, era una posible prueba del sentimiento público sobre la gestión del gobierno ante la tragedia.

La atención estaba en la participación de los votantes, que cayó a alrededor del 30% en la última consulta de 2021, después de que la reforma redujera el interés. Algunos analistas creen que el creciente enojo público por la falta de rendición de cuentas del gobierno en el incendio podría reducir aún más la participación.

El líder de la ciudad, John Lee, ha instado a los ciudadanos a votar, diciendo el viernes que enviaría una señal sobre la promoción de reformas. Afirmó que presentaría una propuesta a la nueva legislatura sobre cómo apoyar a las víctimas, muchas de las cuales han quedado sin hogar debido al incendio.

Las urnas cierran a las 11:30 de la tarde

La campaña electoral se suspendió después del incendio y permaneció moderada en los días finales por respeto a las víctimas.

Los esfuerzos del gobierno para aumentar la participación —considerados como un referéndum sobre el nuevo sistema electoral— estaban en pleno apogeo antes del incendio.

Los funcionarios organizaron foros de candidatos, extendieron la votación por dos horas, añadieron centros de votación y ofrecieron subsidios a personas mayores y centros para personas con discapacidades para ayudar a sus clientes a votar, además de colgar pancartas y carteles promocionales por toda la ciudad.

Las autoridades arrestaron a personas que supuestamente publicaron contenido que incitaba a otros a no votar o a emitir votos nulos.

El incendio más mortífero en décadas en Hong Kong ha planteado preguntas sobre la supervisión gubernamental y la sospecha de manipulación de licitaciones en proyectos de mantenimiento de edificios. El complejo de apartamentos de la década de 1980 estaba en proceso de renovación.

Lee dijo la semana pasada que seguir adelante con la elección, en lugar de retrasarla, apoyaría mejor la respuesta al incendio.

"Todos han experimentado este incendio y compartido el dolor", dijo sobre el Consejo Legislativo de la ciudad. "Ciertamente trabajarán con el gobierno para promover reformas, revisar diligentemente la financiación y redactar leyes relevantes".

Los candidatos deben ser leales a Beijing

Muchos de los 4,1 millones de votantes elegibles de la ciudad, especialmente los partidarios de la democracia, se han alejado de la política desde la represión que siguió a las masivas protestas antigubernamentales de 2019.

Incluso antes de los cambios electorales de 2021, solo la mitad de lo que había sido una legislatura de 70 miembros era elegida por el electorado general.

Ahora, eso se ha reducido a 20 de 90 escaños. Otros 40 son elegidos por un comité electoral mayoritariamente pro-Beijing. Los 30 restantes representan a varios grupos —principalmente grandes industrias como finanzas, atención médica e inmobiliaria— y son elegidos por sus miembros.

Los candidatos son evaluados para asegurar que sean patriotas leales al gobierno central en Beijing.

El grupo de candidatos parece reflejar el deseo de Beijing de tener más legisladores que estén más en sintonía con su agenda, dijeron algunos observadores, en lo que ven como signos del control cada vez más estricto de Beijing incluso sobre sus leales.

Lee ha dicho que los cambios de personal son normales durante una elección. Criticó los intentos de "distorsionar" estos cambios para difamar el nuevo sistema electoral.

Una caída en la participación mostraría que incluso algunos partidarios del gobierno se están alejando, dijo John Burns, profesor honorario de política y administración pública en la Universidad de Hong Kong.

Algunos podrían querer mostrar apoyo a la respuesta del gobierno al incendio, pero otros podrían tener reservas debido al alto número de muertes y los reportes de problemas sistémicos en la industria de mantenimiento de edificios.

"Es un reflejo del sentimiento público", expresó.

Moritsugu informó desde Beijing. El periodista de Associated Press Chan Ho-him en Hong Kong contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP