Hong Kong quiere ampliar supervisión del mantenimiento de edificios tras incendio letal

ARCHIVO - Columnas de humo salen del complejo de edificios en llamas Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025. (AP Foto/Chan Long Hei, archivo) AP

El fuego que se propagó por siete torres en un complejo de departamentos generó dudas sobre corrupción, negligencia y supervisión gubernamental en proyectos de mantenimiento de edificios de la ciudad, aumentando la presión sobre el gobierno del líder local, John Lee, y el sistema de gobernanza "solo para patriotas" de Beijing para la ciudad.

En la primera reunión de la recién elegida legislatura, Lee afirmó que el incendio puso de manifiesto la necesidad de reformas y prometió que la investigación de las fuerzas de seguridad y de un comité independiente dirigido por un juez sería exhaustiva.

“Perseguiremos la responsabilidad de manera justa y tomaremos medidas disciplinarias basadas en hechos contra cualquier persona que deba asumir la responsabilidad, independientemente de si es del gobierno o no, o si es personal subalterno o de un nivel superior”, declaró Lee.

Para combatir la manipulación de licitaciones, el gobierno propuso que la Autoridad de Renovación Urbana desempeñe un papel más importante a la hora de ayudar a los propietarios a elegir contratistas para obras de mantenimiento de edificios.

Las autoridades planeaban crear una lista preseleccionada de consultores y contratistas basada en verificaciones oficiales de antecedentes y opiniones anteriores de propietarios. La autoridad daría más facilidades a los propietarios en la licitación y evaluación de ofertas.

El gobierno sugirió también que podría exigir que los grandes proyectos de renovación contraten a un profesional externo para supervisar los trabajos, pedir la aprobación del departamento de bomberos antes de cerrar instalaciones importantes de seguridad contra incendios y prohibir fumar en cualquier obra.

Se espera que las propuestas de cambios legales relacionadas con la prohibición de fumar se presenten a revisión en la legislatura en las próximas semanas, mientras que las autoridades siguen discutiendo las otras propuestas con la Autoridad de Renovación Urbana.

Las autoridades apuntaron al enrejado y a los paneles de espuma de calidad inferior instalados durante las renovaciones en el complejo de apartamentos Wang Fuk Court como factores que contribuyeron al incendio en noviembre. También indicaron que algunas alarmas de incendios no funcionaron en las pruebas.

Analistas políticos y observadores temen que la tragedia pueda ser la "punta del iceberg" en Hong Kong, una ciudad cuyo perfil se caracteriza por edificios de gran altura. Las sospechas de manipulación de licitaciones y el uso de materiales de construcción peligrosos en obras de renovación en otras urbanizaciones han llevado a muchos a temer que el desastre pueda repetirse.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP