americateve

Hong Kong llora la muerte de bombero en el incendio más mortal en décadas

HONG KONG (AP) — Los habitantes de Hong Kong ofrecieron flores e hicieron reverencias fuera de una funeraria el viernes para rendir homenaje a un bombero que fue uno de los 160 fallecidos por el incendio más mortífero de la ciudad en décadas.

El casco de Ho Wai-ho, el bombero que murió en servicio durante el incendio mortal en el complejo Wang Fuk Court el 26 de noviembre, permanece sobre su ataúd en su funeral en Hong Kong, el viernes 19 de diciembre de 2025. (Foto AP/Chan Long Hei)
Ho Wai-ho perdió la vida combatiendo el enorme incendio que envolvió siete edificios de un complejo habitacional el 26 de noviembre. Tenía 37 años. El Departamento de Bomberos le ha otorgado póstumamente el título de bombero senior.

Una serie de coronas de flores se encontraba fuera del Universal Funeral Parlour, con tarjetas de agradecimiento de los residentes colocadas en su muro. Funcionarios de alto rango, entre ellos el mandatario de Hong Kong, John Lee, estuvieron entre los asistentes al funeral.

Después de la ceremonia, se pararon fuera de la funeraria para despedir la carroza fúnebre que llevaba el retrato de Ho al frente. Decenas de bomberos realizaron un saludo cuando el ataúd de Ho, cubierto con una bandera regional de Hong Kong, partía.

Antes del funeral, algunos residentes vestidos de negro colocaron flores en un área de duelo fuera del lugar. Una mujer lloró cuando rindió homenaje, y un hombre hizo un gesto de saludo.

El residente Andy Fong, quien llevó flores amarillas, dijo que esperaba que Ho pudiera descansar en paz.

"Es desgarrador. Aunque nunca nos conocimos, ha entristecido a todos los hongkoneses", expresó.

El jubilado Tse Pak-yin elogió a Ho por su valentía.

"Espero que sea feliz. Aún no se había casado y es una gran pena", comentó.

Ho deja atrás a sus padres, sus dos hermanos y su prometida.

La carroza fúnebre se dirigió al complejo Wang Fuk Court, el sitio del incendio, para otra ceremonia antes de dirigirse a la estación de bomberos donde Ho trabajaba. En la estación, sus colegas rindieron sus últimos homenajes, con algunos oficiales marchando a ambos lados de la carroza fúnebre conforme avanzaba. Fue enterrado en Gallant Garden, un cementerio para funcionarios públicos que mueren en el cumplimiento del deber.

En un comunicado del lunes, el Departamento de Bomberos indicó que Ho era un miembro trabajador, educado y dedicado, muy respetado por sus colegas.

El peor incendio del centro financiero desde 1948 estalló el 26 de noviembre en Wang Fuk Court, en el distrito suburbano norteño de Tai Po. Estaba en medio de un proyecto de renovación de varios meses con edificios cubiertos por andamios de bambú y redes verdes.

Las autoridades han señalado que las redes de nailon plástico de baja calidad y los paneles de espuma instalados en las ventanas contribuyeron a la rápida propagación de las llamas.

Miles de residentes afectados se han mudado a viviendas transitorias, hoteles y albergues juveniles, batallando para recuperarse de la pérdida de vidas y de hogares que les llevó años adquirir. La tragedia ha dolido a muchos residentes en toda la ciudad.

Aunque se realizaron arrestos, algunos residentes han expresado preocupaciones sobre la supervisión gubernamental en los proyectos de mantenimiento de edificios y los esfuerzos de investigación oficiales.

La semana pasada, el gobierno anunció una comisión independiente liderada por un juez para investigar la causa y se espera que concluya el trabajo en nueve meses, junto con nuevos requisitos para verificar los estándares de las redes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

