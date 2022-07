Muere un bebé de 10 meses en una guadería Lincoln-Marti en Homestead

Su abuelo, Sean Tomlin, que acababa de ver al bebé el lunes por la mañana, estaba en completo estado de shock y esperaba obtener más información.

“Probablemente fue un poco después de la una de la tarde, mi hijo me llamó frenético y se dirigía al hospital, me dijo que el bebé no respiraba”, dijo Tomlin. “Esta mañana, cuando jugué con él, estaba despierto, feliz y enérgico, así que es por eso que no entiendo, es por eso que estoy tratando de obtener respuestas ahora porque él estaba enérgico esta mañana cuando jugué con él como lo hago todas las mañanas cuando su padre lo prepara”.

A lo largo de la tarde, padres preocupados llegaron para recoger a sus hijos de la guardería.

Las autoridades aún no han revelado ninguna información sobre la causa de la muerte del niño.

Fuente: Redacción de Americateve.com