Balean en la puerta de su negocio a un hombre en Homestead tras intento de robo

Según informaron algunos trabajadores, se trata del dueño de uno de los negocios, quien fue víctima de un robo a mano armada y abrió fuego contra los asaltantes.

El hecho ya es común para los residentes del área. La señora Minerva Beltrán, quien vive al frente de la plaza comercial donde ocurrió el tiroteo, tiene en su ventana las marcas de dos impactos de bala, registrados durante un incidente previo.

“A mí me da miedo, pero ¿qué hace uno? Las rentas no están tan fáciles hoy en día. Yo escuché cómo cinco golpes fuertes y pensé que eran cohetes y no fue sino hasta esta mañana que supe lo que había pasado”, dijo la señora Beltrán.

Quienes frecuentan la plaza comercial aseguran que hay grupos armados que constantemente hacen de las suyas.

En el estacionamiento del lugar abundan botellas y latas de bebidas alcohólicas.

Por temor a la inseguridad, algunos dueños de establecimientos prefieren limitar sus horarios de trabajo e incluso alejarse de las áreas más concurridas.

“Yo abro mi negocio a las 10 de la mañana y a las 5:30 pm ya me voy, porque esto se pone muy peligroso, uno evita el peligro, pero no es fácil vivir así”, dijo Eunice Mathu, vendedora de flores del área.

La identidad de la víctima no ha sido revelada. Sin embargo, se pudo conocer que el hombre continúa recluido en el hospital en condición estable.