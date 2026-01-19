americateve

Hombres armados secuestran a más de 150 fieles de tres iglesias en Nigeria

ABUYA, Nigeria (AP) — Hombres armados secuestraron a más de 150 fieles en ataques simultáneos a tres iglesias separadas en el noroeste de Nigeria, informó un legislador estatal a The Associated Press el lunes.

El ataque ocurrió el domingo en Kurmin Wali, una comunidad en el área de Kajuru del estado de Kaduna, cuando se llevaban a cabo servicios y una misa en la Iglesia Evangélica Winning All (ECWA), una iglesia perteneciente a la denominación Querubines y Serafines, y una iglesia católica, según Usman Danlami Stingo, un legislador que representa el área en el Parlamento estatal.

"Al día de ayer, 177 personas estaban desaparecidas, y 11 regresaron. Así que tenemos 168 aún desaparecidas", afirmó.

La policía en el estado de Kaduna no ha comentado al respecto.

Ningún grupo se ha responsabilizado. Ataques de este tipo son comunes en Nigeria, el país más poblado de África, donde múltiples bandas y grupos armados religiosos atacan comunidades remotas con seguridad y presencia gubernamental limitadas.

La región norte del país ha sido la más afectada.

Ataques similares a iglesias han provocado acusaciones de persecución de cristianos por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y algunos legisladores estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos lanzó ataques militares en Sokoto el 25 de diciembre, supuestamente dirigidos a un grupo del Estado Islámico en la región.

El gobierno nigeriano ha rechazado la caracterización de las crecientes crisis de seguridad del país como un "genocidio cristiano".

)Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

