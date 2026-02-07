Hombres armados en norte de Nigeria matan a tres aldeanos y secuestran a 11

Los hombres armados atacaron la residencia del sacerdote en Kauru, en el estado de Kaduna, alrededor de las 3 a.m. según informó la Diócesis Católica de Kafanchan de Kaduna en un comunicado que describió el asalto como "un acto de invasión por un grupo de terroristas".

El ataque es el último en el ciclo de violencia que ha afectado al norte del país. Más de 150 cristianos fueron secuestrados de tres iglesias en otra parte de Kaduna en enero antes de ser liberados esta semana, mientras que al menos 160 personas, en su mayoría musulmanes, fueron asesinadas por extremistas islámicos en el estado de Kwara por negarse a ser adoctrinadas.

Las autoridades no proporcionaron detalles sobre el último ataque en Kaduna ni sobre los esfuerzos de rescate.

La iglesia católica de Kaduna pidió oraciones por las víctimas y la liberación segura de los rehenes.

El norte de Nigeria está atrapado en una compleja crisis de seguridad que involucra tanto a militantes islámicos como a bandas armadas que secuestran personas para pedir rescate, un desafío que el presidente Bola Tinubu ha luchado por abordar desde que fue elegido en 2023 tras prometer poner fin a la crisis.

Los grupos armados anteriormente estaban confinados a regiones más al norte, pero analistas dicen que han trasladado sus operaciones hacia el sur a medida que aumenta la presión militar y la competencia territorial entre grupos.

En los últimos meses, Nigeria ha estado en la mira del gobierno de Estados Unidos, que ha acusado al gobierno nigeriano de no proteger a los cristianos, aunque los ataques afectan tanto a cristianos como a musulmanes.

La acusación ha resultado en una asociación de seguridad entre ambos países que ha involucrado ataques estadounidenses dirigidos a grupos armados en territorios nigerianos en diciembre, así como la presencia de un pequeño equipo de fuerzas estadounidenses en Nigeria.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP