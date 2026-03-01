Hombres armados matan al menos a 15 personas en el norte de Nigeria, dice Amnistía

Los ataques simultáneos ocurrieron el sábado en las aldeas de Tashan Maje, Saduro y Runtuwa, ubicadas en la zona de Borgu, en el estado de Níger, señaló el grupo de derechos humanos en un comunicado publicado en X.

“Los hombres armados invadieron las aldeas... en decenas de motocicletas, disparando en todas direcciones. También saquearon tiendas”, indicó la agrupación.

El “horrible ataque” es otra señal de que “la gente vive constantemente al límite y se siente indefensa”, afirmó el comunicado. No ofreció más detalles sobre los atacantes.

El norte de Nigeria está atrapado en una compleja crisis de seguridad en la que confluyen tanto militantes islamistas que operan en el noreste como bandas criminales armadas que secuestran personas para pedir rescate y que han causado estragos en las regiones del noroeste y del centro-norte.

El país más poblado de África ha atraído la atención de Washington después de que el presidente Donald Trump dijera que el país no estaba protegiendo a los cristianos de un presunto genocidio. El gobierno nigeriano rechaza la acusación, y analistas señalan que simplifica una situación muy complicada en la que muchas personas son atacadas independientemente de su fe.

Fuerzas norteamericanas lanzaron ataques aéreos en diciembre contra militantes afiliados al grupo Estado Islámico en el noroeste de Nigeria. Las autoridades nigerianas afirmaron el mes pasado que Estados Unidos está enviando tropas para ayudar a entrenar a las fuerzas armadas de la nación de África occidental en la lucha contra el extremismo.

La policía en Nigeria informó la semana pasada que 38 personas murieron y otras fueron secuestradas en un ataque en el estado noroccidental de Zamfara.

Mientras tanto, el ejército nigeriano informó el domingo que ha logrado "éxitos decisivos” contra militantes durante las últimas 24 horas.

Veinte sospechosos fueron detenidos y se recuperó un importante alijo de armas, municiones, suministros logísticos, crudo robado, drogas ilícitas y ganado robado, en lo que el ejército describió como “un impulso implacable para degradar las redes terroristas y los sindicatos criminales en todo el país”, señaló el ejército en un comunicado.

