americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hombres armados matan al menos a 15 personas en el norte de Nigeria, dice Amnistía

ABUYA, Nigeria (AP) — Al menos 15 personas murieron cuando hombres armados atacaron tres comunidades en el centro-norte de Nigeria, informó Amnistía Internacional el domingo.

Los ataques simultáneos ocurrieron el sábado en las aldeas de Tashan Maje, Saduro y Runtuwa, ubicadas en la zona de Borgu, en el estado de Níger, señaló el grupo de derechos humanos en un comunicado publicado en X.

“Los hombres armados invadieron las aldeas... en decenas de motocicletas, disparando en todas direcciones. También saquearon tiendas”, indicó la agrupación.

El “horrible ataque” es otra señal de que “la gente vive constantemente al límite y se siente indefensa”, afirmó el comunicado. No ofreció más detalles sobre los atacantes.

El norte de Nigeria está atrapado en una compleja crisis de seguridad en la que confluyen tanto militantes islamistas que operan en el noreste como bandas criminales armadas que secuestran personas para pedir rescate y que han causado estragos en las regiones del noroeste y del centro-norte.

El país más poblado de África ha atraído la atención de Washington después de que el presidente Donald Trump dijera que el país no estaba protegiendo a los cristianos de un presunto genocidio. El gobierno nigeriano rechaza la acusación, y analistas señalan que simplifica una situación muy complicada en la que muchas personas son atacadas independientemente de su fe.

Fuerzas norteamericanas lanzaron ataques aéreos en diciembre contra militantes afiliados al grupo Estado Islámico en el noroeste de Nigeria. Las autoridades nigerianas afirmaron el mes pasado que Estados Unidos está enviando tropas para ayudar a entrenar a las fuerzas armadas de la nación de África occidental en la lucha contra el extremismo.

La policía en Nigeria informó la semana pasada que 38 personas murieron y otras fueron secuestradas en un ataque en el estado noroccidental de Zamfara.

Mientras tanto, el ejército nigeriano informó el domingo que ha logrado "éxitos decisivos” contra militantes durante las últimas 24 horas.

Veinte sospechosos fueron detenidos y se recuperó un importante alijo de armas, municiones, suministros logísticos, crudo robado, drogas ilícitas y ganado robado, en lo que el ejército describió como “un impulso implacable para degradar las redes terroristas y los sindicatos criminales en todo el país”, señaló el ejército en un comunicado.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

Varias personas observan mientras una columna de humo señala el lugar donde se produjo una explosión en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (AP Foto)

EEUU e Israel lanzan ataques masivos contra Irán y Teherán responde con misiles y drones

Arabia Saudita condena ataques de Irán en el Medio Oriente y ofrece apoyo militar total a EEUU

Arabia Saudita condena ataques de Irán en el Medio Oriente y ofrece apoyo militar total a EEUU

Irán ataca bases de EEUU en el Golfo y amenaza con más misiles en escalada regional

Irán ataca bases de EEUU en el Golfo y amenaza con más misiles en escalada regional

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Aliada de Trump afirma que EEUU asumirá control económico de Cuba en 30 días

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter